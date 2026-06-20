La hoguera de San Juan de A Coruña que une a vecinos, carpinteros y arquitectos: "Usaremos 700 palés de madera para hacer una Torre de Hércules"

El Barrio de las Flores podría cambiar su nombre por el Barrio de la Unión. Y es que esta palabra es la que mejor representa a unos vecinos que trabajarán juntos para levantar un año más su famosa hoguera. Arquitectos, carpinteros o albañiles pondrán su granito de arena para lograr un gran objetivo: "Queremos hacer una Torre de Hércules", explica David Pujades, de la Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores.

En años anteriores, recuerda, "se arrimaba leña y se hacía una hoguera". Esta era una construcción más ancha que terminaba generando calor cerca de las viviendas. En esta ocasión, han querido apostar por un elemento reconocible de la ciudad como la Torre de Hércules y para ello han contado con el asesoramiento de expertos en la materia: "En el barrio tenemos arquitectos e ingenieros que han ayudado en el diseño de la estructura". Para su construcción también contarán con carpinteros y albañiles del barrio, especializados en trabajar con madera y levantar edificaciones. "La hoguera representa la unión del barrio", señala.

Palés para alimentar las llamas. / Gus de la Paz

700 palés de madera y 12 horas de trabajo

Para levantar la torre, el equipo ya cuenta con "700 palés de madera", que suman varias toneladas, aunque Pujades prefiera no hacer cuentas. El equipo trabajará sin descanso: "Hay gente que va a estar 12 horas trabajando y alguno incluso se ha pedido libre en el trabajo para venir el lunes a acabarla". El objetivo es que el barrio pueda disfrutar de esta valiosa construcción: "Me gustaría que por lo menos estuviera un día entero para que la vea la gente".

Así celebró San Juan el Barrio de las Flores en los últimos años / Gus de la Paz / Gus de la Paz

El equipo está a la espera de que el Concello le autorice la altura tras presentar la declaración responsable. La seguridad estará muy presente en la preparación de la estructura. "Estamos pensando en vallarla", expone Pujades.

Sardiñada y churrascada

El fuego de San Juan también va ligado a las sardiñadas y churrascadas, que no faltarán tampoco en esta fiesta. "Metemos en el barrio ocho metros de parrilla para sardinas y cuatro metros para costilla". La reserva aún está abierta, pero ya hay 300 personas apuntadas para disfrutar de la comilona. "La comida ya la tenemos encargada a un proveedor", cuenta David, que no deja nada a la improvisación.

Los vecinos llenarán las calles, pero la fiesta está abierta a toda la ciudad. "Aquí es bienvenido cualquier persona", apunta. La música también estará presente y atraerá gente al barrio. "Este año actúan Los Alcántara que es una banda muy conocida y tiene tirón".

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A las *doce de la noche* se encenderá la hoguera y arderá el trabajo que durante horas unió a todo un barrio: "¿Qué quemaría en San Juan? Más que quemar, me gustaría recordar, a toda la gente del barrio que vamos perdiendo y que recordamos en estos días", concluye Pujades.