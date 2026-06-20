Proximia inaugura nueva oficina en A Coruña y refuerza su presencia en Galicia

Proximia, la agencia de medios perteneciente a Havas Media Network, ha inaugurado su nueva oficina en A Coruña, ubicada en el centro de negocios y Hub Digital Hi Coruña, junto al muelle de trasatlánticos. La apertura supone un nuevo impulso para la compañía en Galicia, donde mantiene presencia desde hace 18 años.

La oficina coruñesa está dirigida por Gabriel García Sanmartín, responsable de la dirección de la sede y del área comercial. Junto a él, Nora Blanco desempeña el rol de Business Managing Partner, con responsabilidad sobre el producto y la gestión de clientes.

El acto de inauguración reunió a clientes, potenciales clientes, colaboradores y medios de comunicación. La bienvenida corrió a cargo de Óscar Dorda, CEO de Havas Media Network, grupo al que pertenece Proximia.

Durante el encuentro, Victoria Ducournau, directora general de Proximia, presentó el nuevo posicionamiento de la agencia, centrado en convertir el arraigo local en un motor de crecimiento para las empresas. Ducournau destacó que Proximia no debe entenderse como una agencia nacional con delegaciones locales, sino como una red de oficinas que nacen desde el territorio y construyen, desde esa cercanía, una cobertura nacional.

La jornada también contó con la participación de Javier Peralta, SEO & Product Lead de Havas Market, quien abordó las principales tendencias en inteligencia artificial y su impacto en la visibilidad de las marcas. Durante su intervención, Peralta puso el foco en el cambio de paradigma que está transformando el funnel de conversión y en la necesidad de que las marcas estén presentes en aquellos activos digitales que los modelos de inteligencia artificial reconocen como fuentes relevantes.

Asimismo, subrayó la importancia de analizar, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, la presencia de las marcas en entornos de inteligencia artificial, como punto de partida para reforzar su posicionamiento en los segmentos estratégicos de cada negocio.

La inauguración concluyó con un cóctel y un espacio de networking entre los asistentes, en una jornada concebida para celebrar la nueva etapa de Proximia en A Coruña.

Una red con presencia real en once ciudades

Proximia se presenta como la única agencia de marketing y comunicación con presencia real en once ciudades españolas. Su propuesta se basa en acompañar a empresas con alma local en sus procesos de crecimiento y transformación, a través de soluciones estratégicas que integran comunicación y medios, datos y tecnología, contenidos, marketing de influencia, ecommerce, performance, eventos y patrocinios.

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La agencia opera bajo un modelo colaborativo y flexible, adaptado a las necesidades específicas de cada cliente. Entre sus principales valores diferenciales destacan su conocimiento del territorio, la cercanía en la relación con los clientes y la capacidad de activar campañas locales con impacto nacional.