Rihanna, Miley Cyrus o Kate Moss: los rostros famosos que se pueden ver en la exposición de Paolo Roversi en A Coruña

La exposición de Paolo Roversi en la Fundación MOP abre sus puertas al público este sábado y podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. Las muestras impulsadas por la entidad de Marta Ortega destacan por las celebridades retratadas por los fotógrafos que las protagonizan, que en muchas ocasiones incluso visitan la ciudad. Como no podía ser de otra forma, la nueva exposición permite al público jugar a reconocer a grandes figuras de la moda, la música y el cine.

La actriz Bella Ramsay, conocida por 'Juego de tronos' o 'The Last of Us' / Fundación MOP

La primera parada está en Teatro, la sala que resume la forma en la que Roversi entiende su estudio. Allí aparece John Galliano, retratado en París en 2005. El legendario diseñador volvió a estar recientemente de actualidad por su regreso a la moda de la mano de Zara, con la que ha firmado un contrato de dos años. En esa misma sala también aparece Bella Ramsey, fotografiada en París veinte años después que Galliano, dejando ver la obra más reciente del fotógrafo italiano. La actriz es un rostro reconocible para los amantes de las series gracias a sus trabajos en Juego de tronos y The Last of Us.

Carlos Pardellas

Leyendas de la música y una vieja conocida

En 2025, en París, también fue fotografiada por Roversi Miley Cyrus, a la que se puede ver en la sala Apariencias. La que fuera estrella infantil en Hannah Montana es hoy una de las artistas más importantes de la música norteamericana. La cantante brilla en una imagen que muestra esa fina línea entre la pintura y la fotografía de la que hace gala Roversi.

Otra de las grandes figuras de la música contemporánea, Rihanna, también fue retratada por el italiano. De nuevo en París, pero en esta ocasión en 2014. La artista es una de las grandes protagonistas de la sala Sombras, una de las más espectaculares de la muestra.

Modelos en la sala Presencia con la fotografía de Kate Moss en 1993 / Fundación MOP

El nombre de la exposición de este año es Doubts (Dudas), y en la sala homónima puede verse una de las imágenes más icónicas del fotógrafo: Kate Moss retratada en Nueva York en 1993. La modelo, icono de la gran moda de los años 90, ya había aparecido en otras exposiciones de la Fundación MOP retratada por otros fotógrafos.

Una sorpresa entre anónimos

La sala Gente rompe con la lógica de las celebridades. Allí se muestran retratos realizados en un fotomatón de París en 1997, donde Roversi fotografió a personas anónimas con la misma intención que dedica a los grandes nombres. Entre ellas aparece un rostro conocido, especialmente para el público español, pero será mejor no hacer destripe y dejar que el visitante encuentre esta pequeña sorpresa.

Permanecerá abierta al público, con visitas guiadas, desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre en el muelle de la Batería. / Carlos Pardellas

El recorrido por los rostros reconocibles se completa con otra cara muy conocida: Naomi Campbell, fotografiada en 1997 en París, en la sala Gracia. A la modelo se la pudo ver no solo en las paredes del centro MOP, retratada por grandes fotógrafos, sino también en persona, cuando visitó la muestra de Steven Meisel en 2022.

El cierre más simbólico lo pone la sala Desvanecerse, donde termina el recorrido, con el cuadro Fading Paolo. Realizado en París en 1984, aquí la celebridad es el propio Roversi, que se autorretrata junto a su compañera más inseparable: la cámara.