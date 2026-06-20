San Juan en el centro de A Coruña: verbena en la plaza José Sellier con música y gastronomía

La plaza José Sellier volverá a convertirse este San Juan en uno de los puntos de encuentro festivos del centro de A Coruña. La Urbana, Bar Tracio, Zócalo Mexcalería, Bodega Martirio y A Buserana celebrarán un año más su particular verbena, una cita de carácter musical y gastronómico pensada para quienes quieran disfrutar de la tarde y la noche cerca de la playa, pero en un ambiente más urbano, cómodo y de barrio.

La celebración arrancará a las 19.00 horas y mantendrá la línea de ediciones anteriores, con una apuesta por un espacio seguro, inclusivo y respetuoso. La organización destaca que la fiesta prestará especial atención a la protección de las mujeres y del colectivo LGBTQ+, con el objetivo de que la plaza sea un lugar de convivencia y disfrute para todos los públicos durante una de las noches más señaladas del calendario coruñés.

La programación musical contará con DJs conocidos tanto en la escena local como autonómica. Kástor será el encargado de abrir la verbena a las 19.00 horas, seguido de Gorllitox, que tomará el relevo a las 22.00 horas. La Kristopher cerrará la noche a partir de la 01.00 horas, prolongando el ambiente festivo en la plaza hasta la madrugada.

Además de la música, la verbena contará con una oferta gastronómica variada impulsada por los locales participantes, pensada para acompañar la celebración y reforzar el ambiente cercano de la plaza. Desde la organización subrayan la voluntad de "hacer barrio" y de consolidar José Sellier como uno de los epicentros festivos de A Coruña durante la noche de San Juan.