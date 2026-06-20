El tiempo en A Coruña: un fin de semana con máximas en ascenso

A Coruña vivirá este sábado una jornada de tiempo estable, con temperturas suaves a primera hora, pero con valores máximos que podrán alcanzar los 24 grados. Meteogalicia prevé una mínima de 15 grados y viento en calma.

El día invitará a disfrutar del tiempo al aire libro, aunque los cielos podrían presentar algo de nubosidad durante la mañana. La sensación térmica será agradable, con una buena temperatura a las puertas del arranque del verano.

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De cara al domingo, la previsión apunta a una ligera subida de las temperaturas en A Coruña, con 16 grados de mínima y 26 de máxima. La ciudad mantendrá una situación estable y con viento flojo.