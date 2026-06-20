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Una alarma por atropello a un hombre en la calle del Socorro de A Coruña resulta ser una caída

El aviso se produjo en torno a las 12.39 horas

Foto de archivo de la calle Socorro, en A Coruña.

Foto de archivo de la calle Socorro, en A Coruña. / Víctor Echave

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Enrique Carballo

A Coruña

El servicio de emergencias del 112 recibió una alerta de que un vehículo había atropellado un hombre en la calle del Socorro de A Coruña en torno a las 12.39 horas de este sábado. Según señalan desde este servicio, un particular avisó de que se había producido un accidente a la altura del número 30 de la calle, y de que la víctima estaba sentada a la entrada de un parking. Se dio aviso a Urgencias Sanitarias, pues la persona que dio la alarma pidió una ambulancia. Pero fuentes conocedoras de la emergencia señalan que en el lugar se pudo comprobar de que se trataba de la caída de un hombre mayor, de unos 80 años, que fue atendido por la ambulancia en la zona.

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