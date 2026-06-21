El Concello de A Coruña invierte 500.000 euros para mejorar el espacio peatonal y la accesibilidad en Agra do Orzán
El Gobierno municipal confía en que las humanizaciones refuercen la actividad comercial y favorezcan la recuperación de locales sin uso
El Concello de A Coruña avanza con las actuaciones del Plan de barrios en Agra do Orzán. El Gobierno municipal ha adjudicado por 280.000 euros la humanización de la calle Páramo y mantiene en licitación otro proyecto de mejora de la accesibilidad en la calle Agra do Orzán, con un presupuesto estimado de 220.000 euros.
La empresa Citanias ejecutará las obras de la calle Páramo, concretamente en el tramo norte comprendido hasta la intersección con Canceliña. El proyecto contempla la reurbanización de la vía para ampliar los espacios peatonales y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.
Las aceras y la calzada tendrán pavimentos diferenciados para delimitar con mayor claridad las zonas de circulación y reforzar la seguridad de los peatones. También se plantarán nuevos árboles en los puntos en los que la presencia de servicios subterráneos lo permita.
La calle Agra do Orzán, pendiente de adjudicación
En paralelo, el Concello continúa con la contratación de las obras previstas en la calle Agra do Orzán. La intervención se concentrará en el cruce con la ronda de Nelle y las calles Meira, Bellavista y Ramón María Aller.
El proyecto, valorado en 220.000 euros, seguirá un modelo similar al de la calle Páramo, con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y las condiciones de los recorridos peatonales en una de las principales arterias del barrio.
El Gobierno municipal sostiene que las humanizaciones también pueden contribuir a reforzar la actividad comercial. Díaz defendió que la renovación de las calles ayuda a dar visibilidad a los pequeños negocios, favorece la apertura de nuevos establecimientos y facilita la recuperación de bajos actualmente sin uso.
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