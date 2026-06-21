El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano

El nuevo tramo del paseo marítimo de A Coruña que recorrerá el borde del relleno de la ría de O Burgo existente entre el puente de A Pasaxe y el colegio Santa María del Mar, estará terminado este verano, según informó a este periódico la Delegación del Gobierno en Galicia. Los trabajos son desarrollados por la Dirección General de Costas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, y permitirán disponer de 470 metros más de recorrido litoral que conectará el ya existente desde el puente de la AP-9 en Culleredo y que hasta ahora termina en el puente de A Pasaxe.

Con la incorporación de este nuevo sector, se prepara la prolongación que en el futuro se realizará hacia el interior del municipio de A Coruña por la zona de As Xubias, donde el Concello ultima una reordenación urbanística que permita la continuidad del paseo hasta la playa de Oza.

Tras la marcha en abril de 2024 de la última persona que ocupaba los terrenos donde durante años existió un asentamiento chabolista, Costas limpió y allanó la explanada en la que se encontraban las construcciones y llevó a cabo la reparación de la escollera.

En este momento aún falta por instalar un nuevo pavimento para los peatones y para un tramo de carril bici que prolongará el que recorre este margen de la ría. En el cantil se colocó ya un pretil para impedir las caídas al agua y bases para la instalación de farolas.

Esta intervención se complementa con la que Costas lleva a cabo en el tramo de Culleredo para reparar los daños producidos por las obras de regeneración del fondo de la ría y para renovar el tramo, ya que la balaustrada está siendo sustituida por muretes para seguir el modelo empleado en el resto del trazado.

Oleiros y Cambre

Al lado opuesto de la ría, que corresponde a los términos municipales de Oleiros y Cambre, se está instalando la explanada que permitirá colocar pavimento en el tramo que falta por realizar para alcanzar la localidad de O Temple.

También se ultiman las escolleras y los movimientos de tierras, tras lo que se colocará el pretil y los pedestales para las farolas, además del pavimento del paseo y el del carril bici. La obra finalizará con la instalación de las farolas y el mobiliario urbano.