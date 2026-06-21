El Mundial de Fútbol impulsa la afición por el intercambio de cromos en A Coruña: "En total son 980 cartas, es una locura"

La calle Riego de Agua, en A Coruña, se transforma los domingos en un patio de recreo. La popular tradición de intercambio de cromos reúne a familias enteras a la entrada de El Baúl de los Recuerdos, tienda de segunda mano que inició las convocatorias hace ocho años. Este domingo, 21 de junio, en la antesala del partido de España contra Arabia Saudita, los más forofos del Mundial esperaban conseguir las cartas más cotizadas. Se juntaron en el lugar unas doscientas personas.

"Surgió por mi hijo, que en el colegio no le dejaban cambiar [cromos]. Empezó hace ocho años a hacer unas quedadas aquí. Ahora mi hijo ya no hace colecciones, pero yo sigo", explica el dueño del establecimiento, Fernando López, quien dice que "nunca se perdió" la afición por el intercambio de cartas, pero el problema era la falta de espacio. "Antes se hacía en María Pita, pero hicieron la obra del parking, que tardó varios años, y después de eso nadie lo continuó", explica.

Ahora, la idea de su hijo y la continuidad que le dio López reúnen a tres generaciones —hijos, padres y abuelos— en una actividad semanal que crea comunidad y dinamismo en la zona, más allá del mero intercambio de estampas. "El bar de al lado no abría los domingos, y ahora abre todos. Y ya no es solo que dé vidilla al barrio, da vidilla a los padres y a los abuelos", expresa López.

Los oros de la colección

Con habituales de las quedadas dominicales y otros que se estrenan con motivo del Mundial, los cromos más cotizados están claras: Messi, Cristiano, Yamal y Mbappé. "Tim Payne, que se volvió muy famoso, y Vozinha, el portero caboverdiano, que últimamente también es muy conocido", explica Fabián Ospina, que lleva un mes completando la colección del torneo futbolístico. "Me faltan unas 100", dice. Aunque la cifra puede parecer alta, es de los más adelantados. "En total son 980 cartas, es una locura", aclara otro visitante, Álvaro Zilvetti, a quien le faltan 200. "Y yo creo que el que te falten 200 ya es estar avanzado", comenta.

La dinámica del encuentro es sencilla: "Miras las cartas que te hacen falta, y vas organizando con quien estés intercambiando. Cromo por cromo, escudo por escudo, equipo por equipo. Así es como funciona", dilucida Ospina.

Sin embargo, no todos los cromos valen lo mismo. "Traes tu taco e intentas cuadrar un número justo, por ejemplo, diez y diez. A lo mejor a mí me faltan 15 de las que tienes tú, pero hacemos la diferencia. A mí una vez me venía un niño que quería una muy especial, y le dije que me diera tres por esa. Es un trueque bastante improvisado", aclara Zilvetti, quien disfruta "como un enano" de los encuentros dominicales. "De pequeño no lo pude hacer, y ahora estoy encantado", dice.

En papel o en el móvil

Mamen Carretero acudió con la familia completa, y vino preparada. "Hay una aplicación en el móvil para ir tachando los cromos que ya tienes, se llama Figuritas. Te vienen las cartas por países, y las vas tachando. Las amarillas son las que nos faltan, y te ponen estadísticas de cuántas te faltan, cuántas tienes en total... Tenemos la mitad de la colección, a ver si las acabamos, ¡que son muchas!", expresa.

Carretero empezó a venir con sus hijos para conseguir estampas de la Liga del año pasado. "Y la verdad es que nos ha ayudado mucho, porque cuando empezamos a coleccionar los de la Liga, fuimos un poco tarde y mucha gente que estaba acabando nos regalaba cromos. Un día llegamos a casa con cien cromos nuevos", recuerda.

A Marcio Gómez, primerizo en la actividad, lo trajo su hijo, Michael Andrés. "Él ya ha venido varias veces, yo es la primera", manifiesta el padre. A su lado se encuentra Juan Manuel Ramírez, quien ya tiene completa la colección. "Los stickers son los más difíciles de conseguir. Hay cartas y hay stickers, que son cromos, pero más especiales", detalla.

Su nivel de afición es tal que presta atención a los pequeños detalles. "Una anécdota: en las cartas aparecen las banderas de los países con forma circular, pero las de México son rectangulares", expone. Aunque conoce la aplicación Figuritas, Ramírez prefiere hacerlo "de manera tradicional", anotando las conquistas conseguidas en un papel.

Marcos Ramos también tiene la colección completa, y se sienta en el suelo con un álbum descomunal. "Ahora estoy completando los extra stickers, me faltan unos veinte. Te salen 20 jugadores, cuatro colores de cada jugador, así que son 80 en total. Encuentras un sticker por cada seis sobres que compras, más o menos, hay muy pocos", dice.

Para muchos, el intercambio es, también, una forma de economizar la afición. "Cada caja cuesta 75 euros, y te vienen 50 cromos. Yo conseguí más cartas por intercambio que comprando, porque te ahorras bastante dinero", confiesa Ospina.