Las obras de Alfonso Molina, en A Coruña, obligan a realizar un desvío de la salida a A Zapateira desde este lunes por la mañana

La remodelación de Alfonso Molina, en A Coruña, obligará a nuevas alteraciones del tráfico desde este lunes, día 22 de junio. Desde las 10.00 horas hasta las 23.00 horas del viernes 23 de octubre, se implantará un desvío provisional en el ramal de salida en el kilómetro 2,5 en sentido de salida de la ciudad, con destino a A Zapateira, avenida Nueva York y calle Ginebra. En una primera fase, el tráfico con destino a A Zapateira, por la avenida de Nueva York, se desviará por la actual isleta, "con descenso del límite de velocidad hasta los 20 kilómetros por hora en el punto de desvío", según señala el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En una segunda fase, siempre de acuerdo con el Ministerio, el tráfico se reconducirá "por un nuevo vial con pavimento de hormigón", y se establecerá una señal de Ceda el paso para los vehículos que tengan por destino calle Ginebra. Además, se indicará la afectación "en el panel de señalización variable inmediatamente anterior al ramal de salida". La obra de remodelación de Alfonso Molina, que ampliará el número de carriles de circulación, ya debería haber terminado, pero el Estado está preparando un proyecto modificado antes de determinar la factura y plazo finales. Luego habrá una nueva fase de trabajos de integración ambiental, que incluirá sendas peatonales y ciclistas en paralelo a los carriles de circulación en un tramo de 1,4 kilómetros y ya ha salido a concurso.