Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña

La Xunta calcula que la nueva estación de autobuses de la intermodal, dispuesta para abrir desde el primer trimestre, tendrá más de tres millones de viajeros anuales, pero los usuarios de bus de la intermodal, que aún espera por los trabajos de una sección de tren que están en su última fase, suponen menos de la mitad de los pasajeros de bus metropolitano de la ciudad. Excluyendo el transporte escolar, así como las expediciones y los viajeros estatales, internacionales y discrecionales, que son minoritarios, el Gobierno autonómico considera en las condiciones del concurso para gestionar la instalación que en A Coruña embarcarán o desembarcarán al año 7,47 millones de viajeros en tránsitos del Plan de transporte público de Galicia. Este incluye un gran número de rutas que conectan la ciudad con el resto de la comunidad, pero, más de la mitad de los pasajeros, cerca de cuatro millones, se corresponden con viajes con los tres municipios que rodean A Coruña: Arteixo, Oleiros y Culleredo.

Y es este tercer concello, pese a ser el menos poblado de los tres, el que tiene mayor peso en viajeros. Siempre según las estadísticas de la Xunta, la previsión es que al año lleguen unos 850.000 pasajeros anuales desde Culleredo, mientras que hacia este destino se dirigirán 786.000 personas desde A Coruña, más de 1,63 millones en total. La población del municipio en 2025, según el INE, era de unos 31.250 vecinos, por lo que habrá más de 52 viajes por vecino.

Las principales rutas de la comarca

Oleiros, aunque supera a Culleredo en más de 7.500 habitantes, tendrá unos 270.000 viajeros anuales menos que este otro municipio en las rutas con A Coruña. La Xunta calcula unos 672.500 viajeros al año hacia A Coruña, y más de 691.300 de vuelta: unos 35 viajes por vecino, y 1,36 millones en total. En Arteixo, con 34.400 habitantes, esta cifra baja a 28,5 trayectos. Los pasajeros que van desde Arteixo hacia A Coruña serán unos 527.000 anuales, y en sentido contrario superarán los 453.200. El número total queda en unas 980.000 personas.

El siguiente municipio por número de trayectos es Cambre, también muy próximo a A Coruña y que suma unos 737.000 pasajeros en ambos sentidos. Le siguen municipios de la comarca, ya fuera del cinturón inmediato. En las conexiones con Sada se rozan los 384.000 pasajeros, siempre de acuerdo con los datos del Gobierno gallego, y Carballo queda cerca de los 300.000. Betanzos queda en una cifra similar, prácticamente unos 287.000, y Carral supera los 120.500.

La conexión con las grandes ciudades

De las grandes urbes gallegas, solo hay tres que tengan números por encima de los 100.000 viajeros anuales: Ferrol, Santiago de Compostela y Lugo. La primera de estas urbes supone cerca de medio millón de pasajeros al año, repartidos prácticamente a partes iguales entre los que salen de A Coruña y los que llegan a ella. La cifra, de hecho, supera a la suma de trayectos con las otras cinco grandes urbes de la comunidad.

Con Santiago de Compostela los pasajeros anuales en ambos sentidos rozarán los 224.000, mientras que la cifra que se calcula para Lugo es de unos 184.000 al año. La siguiente ciudad en número de pasajeros es Vigo, pero con cifras mucho más bajas: unos 39.000 pasajeros, por debajo de A Laracha (cerca de 95.900), Fene (unos 86.500), Bergondo (aproximadamente 62.800) u Ordes (que se estima que supere los 58.000). La vinculación con Pontevedra es incluso menor, algo más de 19.500 pasajeros, y la vinculación con Ourense queda en cifras testimoniales, apenas más de 3.000.

Reclamaciones

Los Ayuntamientos de la comarca coruñesa piden mejorar el servicio de transporte público metropolitano. El Concello de A Coruña, que el mes que viene espera reunirse con los alcaldes de la comarca para dar un primer paso para un área metropolitana y que apuesta por empezar por un espacio de movilidad conjunta, pide líneas de bus que unan municipios de su periferia con los polígonos industriales y la Universidade da Coruña (UDC). El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha realizado reclamaciones para mejorar el transporte en bus en la comarca, como una línea con la UDC o que el bus urbano 1A de A Coruña llegue hasta Santa Cristina. Recientemente criticó la "política miserenta" de la Xunta con un bus destartalado y un muñeco con la cara de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, al volante. El Concello de Arteixo prometió mejorar las conexiones con A Coruña recurriendo al bus urbano, en base a un convenio con la ciudad, mientras que el de Culleredo ha denunciado la saturación del autobús metropolitano.

Los vecinos de Cambre retomaron este año una iniciativa de recogida de firmas para aumentar frecuencias y mejorar la puntualidad de los buses de la línea B1, que circula entre San Pedro de Nós y A Coruña, y en Betanzos, la alcaldesa, María Barral, protestó ante la Xunta por las deficiencias de la conexión metropolitana, una situación que, según afirmó en abril, considera "intolerable". En Sada se constituyó una Plataforma polo Transporte Público e Digno, que ha denunciado "un servicio de autobuses colapsado e ineficiente", con vehículos "masificados" y "retrasos de horas".