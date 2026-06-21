La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
Este establecimiento coruñés destaca también por la admisión de mascotas y la música en directo, creando un ambiente relajado
A Coruña cuenta con varios lugares en los que tomar algo con buenas vistas, pero hay una terraza que cuenta con el aplauso de la prestigiosa Guía Repsol, que además le otorgó un Solete en el año 2022.
El establecimiento aparece como una parada especialmente recomendable después de recorrer el paseo marítimo que bordea el litoral coruñés. El itinerario parte de la ensenada del Orzán, continúa junto al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Obelisco Millennium y rodea el monte de San Pedro hasta llegar al mirador Ventana al Atlántico.
Es precisamente en este entorno donde se encuentra La Tita Rivera O Portiño. La Guía Repsol destaca sus «buenas vistas al mar» y sus «suculentos brunches», dos de los principales atractivos de una terraza pensada para prolongar la tarde junto al océano.
Una terraza de A Coruña que admite mascotas
El local también admite mascotas y, en algunas ocasiones, ofrece música en directo para acompañar las últimas horas del día. Estas características lo convierten en una opción para quienes buscan una terraza informal y alejada de las zonas más céntricas de A Coruña.
La propuesta gastronómica incluye algunos productos estrechamente ligados a Galicia. Entre las recomendaciones que recoge la guía se encuentran la sidra de proximidad, las sardinas y la empanada.
La combinación de vistas al Atlántico, comida informal y ambiente relajado explica que esta terraza de O Portiño haya conseguido un hueco entre los establecimientos seleccionados por Guía Repsol.
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