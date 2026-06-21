Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desvíos por la maniobra de aproximaciónA licitación la estación de autobusesExposición de Paolo RoversiGarantizan la antigua cárcelLa Juve, a por YeremayEl casco de Marc Márquez de EstrellaIgualada - Liceo
instagramlinkedin

La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»

Este establecimiento coruñés destaca también por la admisión de mascotas y la música en directo, creando un ambiente relajado

El establecimiento recomendado por la Guía Repsol por su terraza

El establecimiento recomendado por la Guía Repsol por su terraza / Guía Repsol

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

A Coruña cuenta con varios lugares en los que tomar algo con buenas vistas, pero hay una terraza que cuenta con el aplauso de la prestigiosa Guía Repsol, que además le otorgó un Solete en el año 2022.

El establecimiento aparece como una parada especialmente recomendable después de recorrer el paseo marítimo que bordea el litoral coruñés. El itinerario parte de la ensenada del Orzán, continúa junto al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Obelisco Millennium y rodea el monte de San Pedro hasta llegar al mirador Ventana al Atlántico.

Es precisamente en este entorno donde se encuentra La Tita Rivera O Portiño. La Guía Repsol destaca sus «buenas vistas al mar» y sus «suculentos brunches», dos de los principales atractivos de una terraza pensada para prolongar la tarde junto al océano.

Una terraza de A Coruña que admite mascotas

El local también admite mascotas y, en algunas ocasiones, ofrece música en directo para acompañar las últimas horas del día. Estas características lo convierten en una opción para quienes buscan una terraza informal y alejada de las zonas más céntricas de A Coruña.

La propuesta gastronómica incluye algunos productos estrechamente ligados a Galicia. Entre las recomendaciones que recoge la guía se encuentran la sidra de proximidad, las sardinas y la empanada.

Noticias relacionadas

La combinación de vistas al Atlántico, comida informal y ambiente relajado explica que esta terraza de O Portiño haya conseguido un hueco entre los establecimientos seleccionados por Guía Repsol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
  2. El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
  3. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  4. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  5. El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
  6. El establecimiento argentino que celebra cuatro años en A Coruña con un nuevo local: 'Tenemos un 5 sobre 5 en Google y eso para nosotros es muy importante
  7. Las 4 mejores playas de A Coruña y alrededores: con bandera azul, arena fina y protegidas del viento para huir del 'nordés' este verano
  8. Las nuevas maniobras de aproximación al aeropuerto de A Coruña provocan el desvío de tres vuelos y afectan a 700 pasajeros

La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»

La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»

El Concello de A Coruña invierte 500.000 euros para mejorar el espacio peatonal y la accesibilidad en Agra do Orzán

El Concello de A Coruña invierte 500.000 euros para mejorar el espacio peatonal y la accesibilidad en Agra do Orzán

El folclore gallego y el acento foráneo se unen en A Coruña con la población migrante del mundo 'tradi': "Puedo devolver a mi apellido algo que quisieron matar"

Pacientes de A Coruña en diálisis domiciliaria, con hemofilia o incontinencia no renuncian a viajar: "La única vez que me pusieron pegas con el tratamiento fue en el aeropuerto de Santiago"

Pacientes de A Coruña en diálisis domiciliaria, con hemofilia o incontinencia no renuncian a viajar: "La única vez que me pusieron pegas con el tratamiento fue en el aeropuerto de Santiago"

El tiempo en A Coruña: el verano arranca con un domingo soleado

Riesgo de lesiones y estrés en los peces: A Coruña se apoya en la ecología en sus críticas a la hidroeléctrica de Meirama

Riesgo de lesiones y estrés en los peces: A Coruña se apoya en la ecología en sus críticas a la hidroeléctrica de Meirama

Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña

Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña

ElPulpo activa un ERTE en su sede central de A Coruña tras replegarse de Nanos

Tracking Pixel Contents