El tiempo en A Coruña: el verano arranca con un domingo soleado

A Coruña vivirá este domingo una jornada marcada por las temperaturas elevadas y el ambiente estable. Según el pronóstico de Meteogalicia, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 26 de máxima, valores cálidos para el inicio del verano.

La situación meteoróligca estará condicionada por las altas presiones situadas sobre las islas británicas y por la llegada a Galicia de una masa de aire muy cálido procedente de latitudes inferiores. Este escenario favorecerá una jornada seca y plenamente veraniega en la ciudad.

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El calor se notará especialmente durante las horas centrales del día, cuando sealcanzarán los valores máximos, mientras que al cominezo y al final de la jornada el ambiente será más suave.