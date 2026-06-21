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El tiempo en A Coruña: el verano arranca con un domingo soleado

Los termómetros alcanzarán los 26 grados en la ciudad, favorecidos por la llegada de una masa de aire muy cálido desde el sur

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RAC

A Coruña

A Coruña vivirá este domingo una jornada marcada por las temperaturas elevadas y el ambiente estable. Según el pronóstico de Meteogalicia, los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 26 de máxima, valores cálidos para el inicio del verano.

La situación meteoróligca estará condicionada por las altas presiones situadas sobre las islas británicas y por la llegada a Galicia de una masa de aire muy cálido procedente de latitudes inferiores. Este escenario favorecerá una jornada seca y plenamente veraniega en la ciudad.

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El calor se notará especialmente durante las horas centrales del día, cuando sealcanzarán los valores máximos, mientras que al cominezo y al final de la jornada el ambiente será más suave.

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