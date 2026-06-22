El artista ferrolano Ángel Arias se formará en Suiza gracias a una beca de la Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove concedió su Beca de Formación Artística para el periodo 2026-2028 al artista e investigador ferrolano Ángel Arias, nacido en 1996. Con la ayuda, dotada con 25.000 euros, podrá cursar durante los próximos dos años el Máster de Bellas Artes del Art Institute de la Academy of Art and Design de Basilea (Suiza), considerado uno de los programas de posgrado más prestigiosos de Europa.

El máster -que aborda la práctica artística a través de seminarios, simposios y talleres- es el único de Europa especializado en género, naturaleza y justicia social. Se imparte desde el Instituto de Rate, que dirige la comisaria e investigadora gallega Chus Martínez.

Arias -cuyo trabajo ha sido presentado en Valencia, Alicante, Ferrol, Madrid y Portugal- compagina su práctica artística con la fase final de su doctorado en la Universitat Politècnica de València, donde también ha impartido docencia.

Becas y ayudas

La beca de la Fundación María José Jove es parte del acuerdo de colaboración con la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza y persigue contribuir a la formación internacional de artistas nacidos en Galicia. Con esta adjudicación, son ya ocho las personas beneficiadas desde su creación en 2020.

La fundación ha otorgado este curso además una beca para participar en el Programa de Estudios Independientes del MACBA, que fomenta la producción de pensamiento crítico y colectivo y que fue concedida a la diseñadora gráfica y directora de arte Zeltia Iglesias.