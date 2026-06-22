Todo listo en los bares de A Coruña para un San Juan histórico: "Se vende más este día que cualquier otro"

Centenares de kilos de carne y sardinas, sesiones de DJs en directo y puertas abiertas hasta la madrugada. Así se vivirá en los barrios una de las noches más mágicas de A Coruña, en la que el tejido hostelero de la ciudad se adelantará al dicho para hacer, ya en junio, su particular agosto.

Y es que esta, dicen, es una de esas fechas que no pueden cogerle por sorpresa a uno si trabaja detrás de una barra. "Se vende más este día que cualquier otro. Aquí no hacemos reservas porque es imposible", asegura Jorge Rilo desde el San Xoán, uno de los puntos más emblemáticos para vivir la noite meiga en la urbe.

A unos metros del establecimiento, en la Praza das Atochas, la cervecería Malte también calienta motores para una noche multitudinaria. El año pasado, pasaron por sus mesas cerca de 15.000 coruñeses, una cifra que esperan repetir este 23 de junio con una novedosa propuesta gastronómica a base de bocadillos de autor y cerveza.

En Madia Leva, en el Matadero, Manuel López tiene 120 kilos de comida esperando para saltar a la parrilla. Afronta su quinto año como anfitrión del San Juan con aplomo, confiando en su capacidad para estimar las raciones en una noche con tanto "ambiente" que, de forma inevitable, acaba haciendo bailar los números. "La gente está muy animada y entra y sale todo el rato. Es imposible saber cuánta viene esa noche", asegura mientras termina de ultimar los detalles para el evento.

Manuel López, propietario del bar Madia Leva, con el cartel de San Juan. / Casteleiro

Dos semanas de preparativos y poco personal para vivir el San Juan en los barrios

En la mayoría de los establecimientos de A Coruña, la noche de San Juan implica muchos días de preparación. "Nosotros llevamos dos semanas preparándolo todo para tenerlo listo. La carne, las sardinas, el personal, hablar con Estrella Galicia, que nos da barra... Hay que hacerlo con antelación", explica la encargada del Roots, Leticia Delópez.

El bar, que celebrará por doceavo año su fiesta junto a sus establecimientos vecinos de la plaza de Vigo -el Arraigo y el Central Park-, enfrenta el San Juan de 2026 en A Coruña con "mucho trabajo y poco personal". También de ello adolece la cervecería Malte, que ha tenido que renunciar a los 120 kilos de carne y los 80 de sardinas que solía despachar en Atochas y sustituirlos por un menú más fácil de servir, aunque hecho con el mismo mimo. "Creo que este año es lo que vamos a sufrir los bares, la falta de empleados. La gente no quiere trabajar en este sector", apunta Delópez.

No ha sido así en el bar San Xoán, donde lo que ha trastocado al dueño no ha sido la plantilla, sino el coste del pescado más icónico de la fiesta. Su abundancia no ha sido suficiente para permitir la tradicional sardiñada del establecimiento, que "por primera vez en 11 años" no tendrá sardina, ya que "esta vez por el precio fue imposible".

Ambiente en la Praza das Atochas durante el San Juan en A Coruña. / @parrancho

Aun así, espera hacer lleno esa noche con un reclamo difícil de resistir: "80 kilos de panceta y chorizos" y "música ambiente" para animar la calle. Lo que oye por el barrio parece apuntar a que cumplirá sus predicciones. "Los días previos ya escuchas: '¿Qué vas a hacer por San Juan?'. 'Voy a ir a la Rúa San Xoán'. Claro que es un día complicado y largo, pero lo disfrutas por el ambiente".

"El Deportivo y el San Juan es lo más auténtico de A Coruña"

Para el propietario de Malte, el 23 de junio no es solo "un día divertido", sino también una de las señas de identidad más relevantes de la urbe. "El Deportivo y el San Juan es lo más auténtico de A Coruña", asegura entre risas, indicando que el que más o el que menos en la ciudad "queda a tomar algo y luego baja a la playa".

Él ofrecerá no una, sino dos fiestas en las que hacer esta previa de la noche de las hogueras. Una en Atochas, con el concierto del colectivo de electrónica disctrl y 600 bocadillos de choripán y bifana para "salir llenos" hacia los arenales; y otro en la Plaza de España, donde el bar La Checa despachará 300 porchettas -un bocata italiano de panceta- acompañado de patatas bravas, buenos vinos y la música de los DJs Antelo, Isaac Peces y Fatfish.

Lo hará en colaboración con Miga, que ofrecerá su propio bocadillo de choripán en salsa gaucha. En Madia Leva habrá opción para veganos con los pimientos y el calabacín que acompañarán su carne a la brasa y, en la plaza de Vigo se preparará tanto churrascada como sardiñada.

En realidad, y mirando el callejero, será difícil encontrar un barrio al que el San Juan no llegue. En la Plaza José González Dopeso, el Martin's hará churrasco desde las 18.30 horas, mientras que en Os Mallos no faltará la fiesta del mítico Chaflán junto A Casa da Collona, donde tendrán sardiñada gratuita.

En Elviña, habrá opciones un poco más premium, como la tarde de cócteles, música y barbacoa que ofrece el rooftop del Bellini. El Invernadero de Zalaeta tendrá carne y sardinas a precios populares y en la plaza central del Barrio de las Flores también habrá animación y comida desde los 6 euros.