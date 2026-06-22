La batalla por el mejor sitio en San Juan en A Coruña: grupos de jóvenes duermen en los arenales desde las 6 de la mañana

Los jóvenes de A Coruña lo tienen decidido: la noche de San Juan vale oro. Con el objetivo de conseguir una buena parcela donde disfrutar en pandilla de la noche más 'meiga' del año, los más osados llegaban a los arenales de Riazor y Orzán a las 6 de la mañana de este lunes, 22 de junio, más de día y medio antes de que comience la fiesta.

En la víspera de la velada más esperada de la temporada estival, grupos de adolescentes montando guardia salpican las playas de A Coruña, aunque no todos fueron tan madrugadores. "Nosotras estamos aquí desde las 10.30, porque nos iban a coger una parcela y al final dijeron que no había parcela, así que tuvimos que bajar corriendo para ver si cogíamos un sitio. Y al final conseguimos, con toda la chorra del mundo", declara Carla Balay.

"O Concello preparou parcelas para que foran solicitadas por distintas asociacións e colectivos, como África Universal ou Aspronaga" declaró la alcaldesa, Inés Rey. Las 55 áreas en total asignadas a entidades son aquellas ubicadas desde Modesta Goicouría hasta la fuente de las Catalinas. Ante los grupos de jóvenes reservando el terreno, la regidora comentó que es "o tema de todos os anos". "O ano pasado empezaron ás 9.00 da mañá, e como a cousa se puxo tensa coa parcelaria porque xa non había sitio, pois este ano empezaron ás 5.00 da mañá", añadió.

Sin embargo, el proyecto del gobierno local va enfocado a "que queden limpas as parcelas". "Se un é capaz de estar 48 horas reservando unha parcela de algo que é de todos, agardo que tamén recolla o que non é de todos, que é de seu; é dicir, eses residuos que quedan nas parcelas, e non nos atopemos o mércores con esa lamentable imaxe de todos os anos da praia chea de lixo", expresó la alcaldesa.

Turnos de ocho horas

"La gente llevaba aquí desde las 3 de la mañana. Si lo llegaba a saber, estaba yo también", manifiesta Erika Rodríguez. "Lo llegamos a saber y nos plantamos aquí a las 22.00 de la noche de ayer", secunda Balay, riendo. En este sentido, recomiendan estar el día 21 sobre las 22.00 horas, para "conseguir una buena parcela y luego a dormir". Las dos compañeras hacen turnos de ocho horas, "de mañana, de tarde y de noche" con más integrantes de la pandilla.

Lo bueno de la jornada previa a la celebración es, para algunos, disfrutar de un día de sol con amigos para amenizar la espera. "Llevamos aquí desde las 6 de la mañana para asegurar sitio, porque la playa se llena muy rápido", dice Nicolás Vallejo.

Una de sus amigas, Belén Varela, llegó a las 9.00 horas, "y ya casi todas las parcelas estaban cogidas". "La gente que venga ahora ya no tiene parcela, y son las 11. Entonces, cuanto antes vengas, mejor, porque te aseguras un buen sitio", asegura Varela. "Al final la idea es pasar el día con tus amigos en la parcela, y disfrutar de los días antes de la fiesta. Hacemos turnos de dos o tres horas, pero lo que quieres es estar en la playa", secunda su compañero, Pedro López.

Compañerismo entre parcelas

A pesar de la alta demanda para el reducido espacio, María Molina asegura no haber tenido ninguna disputa. "Viene todo el mundo a hacer lo mismo, entonces es normal que dejemos sitio, si alguien no tiene parcela le dejamos un trozo", comenta. "La gente viene sobre todo por la tarde, después de comer, porque vienen a la playa como un día normal. Y luego ya por la noche, las niñas nos solemos quedar hasta las 4 de la mañana, y los niños de 5 de la mañana hasta las 12", explica Varela.

A Pedro Franco le toca el turno de mañana, pero tuvo compañeros que estuvieron en el de noche. "Cambiamos a la hora de comer, y mañana por la mañana otra vez. Hay que ser unos cuantos en el grupo para estar las 24 horas, la verdad", dice.

Aunque la marea humana que empapa las costas de Riazor, Orzán y Matadero se compone, en su gran mayoría, por adolescentes con ganas de fiesta, también hay usuarios de mayor edad. El grupo de Marcela Falla lleva en la playa desde las 8.00 horas. "Sobre las 19.30 vienen los otros para hacer el cambio. Si sabemos que no va a haber sitio venimos a las 5 de la mañana. Cuando llegamos nosotros ya estaba bastante lleno", comenta Falla.