El BNG de A Coruña rechaza el traslado a Os Rosales de edificabilidad de As Percebeiras

La portavoz municipal del BNG en A Coruña, Avia Veira, anunció este lunes que su grupo no respaldará el traslado de edificabilidad desde el polígono de As Percebeiras a parcelas municipales de Os Rosales, una propuesta que ya descartó en el pleno de este mes el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz.

Esa iniciativa, que necesita de una mayoría en el pleno para el que el Gobierno local necesitaría al BNG, figura en la ordenación alternativa para As Percebeiras planteada por el estudio de arquitectura por encargo del Concello y su finalidad es reducir el elevado número de viviendas que permite la normativa actual en ese polígono residencial.

“O solo público non está para resolver os problemas de Metrovacesa”, manifestó Veira, en alusión a la promotora inmobiliaria que posee la mayor parte de los terrenos de As Percebeiras. La concejala nacionalista aclaró que “sempre que falamos de rebaixar a edificabilidade, falamos da dificultade de a trasladar a outros barrios, aquí temos un bo exemplo”.

También recordó la asamblea vecinal celebrada la pasada semana en Os Rosales, que expresó su rechazo a que se construya en las parcelas municipales, por lo que aseguró que los residentes en el barrio “non queren asumir os edificios que a Metrovacesa non lle collen nas Percebeiras”.

“Hai que garantir as vistas ao mar e desde logo a visualización do noso Patrimonio da Humanidade, a Torre de Hércules”, dijo Veira en relación con el proyecto de As Percebeiras, en el que el elevado número de edificios previsto dificulta la contemplación del faro coruñés.

La también candidata a la Alcaldía advirtió de que su grupo nunca apoyará un cambio del plan general para trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales y de que su grupo defenderá “que o que haxa nas Percebeiras sexa unha zona verde e de convivencia para as veciñas e os veciños”.