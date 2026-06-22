Más contenedores, personal y premios: A Coruña busca un San Juan ejemplar y sin residuos en sus playas

En la víspera de la noche más 'meiga' del año en A Coruña, la alcaldesa, Inés Rey, hace un llamamiento público para que la ciudadanía coruñesa recoja sus residuos después de disfrutar del San Juan en los arenales coruñeses. "Que non nos atopemos o mércores con esa lamentable imaxe de todos os anos, coa praia chea de lixo", declaró la alcaldesa.

El gobierno local anuncia que será un San Juan "con máis medios que nunca", con "máis contenedores, máis sinalización e máis persoal informando", con el objetivo de festejar de manera "máis limpa e máis cívica". El Concello desplegará, a través de la concellería de Medio Ambiente, 25 puntos de residuos en los arenales coruñeses: 21 en Riazor, Orzán y Matadero; dos en San Amaro, uno en Oza y otro en As Lapas.

A esas zonas de residuos se les suman ocho de refuerzo en los barrios, localizados en la zona de Emilia Pardo Bazán, en la plaza de España y la de Azcárraga, la de Vigo, la de Monforte, la Elíptica, en la calle San Juan y en el Barrio de las Flores. "Imos lograr un San Xoán exemplar", manifestó la alcaldesa.

Reciclaje con regalo

El foco de la campaña es la colaboración cívica, incentivada mediante premios directos a la ciudadanía que recoja los residuos de manera correcta. "Con Ecovidrio repartiranse premios entre quen recicle o vidro correctamente, incluíndo 3.000 entradas para o Aquapark de Cerceda. Con Ecoembes, sorteos de 10 abonos para o Básquet Coruña, para a vindeira temporada de ACB", indicó la alcaldesa. Para lograrlo, habrá monitores ambientales en playas y barrios, "facilitando a reciclaxe en tempo real".

En la víspera del festejo coruñés se contabilizaron 517 peticiones de hogueras en los barrios. El reparto "organizado, ordenado e seguro" de maderas —120 toneladas— se realizará en 14 puntos "controlados". Además, habrá "un cento de aseos portátiles" en las playas, así como la "apertura continuada dos aseos fixos" en Riazor durante "toda a noite", y lugares accesibles con personas con movilidad reducida. Los servicios de limpieza entrarán en los arenales a las 6 de la mañana para que la siguiente jornada se pueda "disfrutar con normalidade".

Con el objetivo de llegar a los más jóvenes, el Ayuntamiento lanza una campaña de sensibilización en redes sociales, de mano de influencers como Blondie Muser y Champimuros. "Esa xente nova, que tan concienciada está co medio ambiente, que sexan os primeiros en dar exemplo de recollida, de limpeza e de reciclaxe", expresó Rey. "Poñemos medios, organización e incentivos. O que pedimos é colaboración, que nos axuden na recollida e na reciclaxe, porque un San Xoán limpo depende non só da actividade que poidamos facer dende as administracións, senón de que cada persoa sexa consciente dos residuos que xera e teña o compromiso de recoller aquilo que consume", añadió.