El CSIC y la Orquesta Sinfónica de Galicia fusionan ciencia y música en 'Eclipse Total' en A Coruña

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Orquesta Sinfónica de Galicia adelantan el evento astronómico del año con el espectáculo multimedia Eclipse Total, en el que la divulgación científica y la excelencia musical suben al escenario del Palacio de la Ópera de A Coruña este viernes 26 de junio, a las 20.00 horas.

El evento celebrará los eclipses solares que recorrerán la geografía nacional en los próximos tres años —y con una visibilidad privilegiada en la ciudad—, con especial atención al previsto para el próximo 12 de agosto. Las entradas para el evento ya se pueden adquirir a través de los canales oficiales y plataformas en línea como Ataquilla.com.

Música y proyecciones

La original propuesta audiovisual integra la interpretación de seis obras de gran carga dramática: la introducción de Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss; A la busca del más allá, de Joaquín Rodrigo; el cuarto movimiento de la Sinfonía 9 Del Nuevo Mundo, de Dvorák; Clair de Lune, de Claude Debussy; Solaris, de John Estacio, así como el inmortal Boléro, de Maurice Ravel, con arreglo de Di Vittorio, todo ello bajo la dirección musical de José Trigueros.

La experiencia sonora se enriquecerá con la proyección simultánea de producciones visuales astronómicas en gran formato elaboradas por la organización KV 265, un colectivo especializado en la comunicación de la ciencia a través de las manifestaciones artísticas. Estos montajes específicos incluyen imágenes reales grabadas durante el verano de 2025 en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Como antesala a la gran cita musical, el mismo viernes a las 19.00 horas habrá un encuentro previo en el Palacio de la Ópera con los artífices del espectáculo. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a un punto de venta exclusivo de la Editorial CSIC con las tres monografías especializadas publicadas con motivo de esta efeméride: Eclipses. El sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes, Los eclipses de Sol y Eclipses. Cuando la luz desaparece.