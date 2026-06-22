El CSIC y la Orquesta Sinfónica de Galicia fusionan ciencia y música en 'Eclipse Total' en A Coruña
La propuesta audiovisual del CSIC y la Orquesta Sinfónica de Galicia incluirá la interpretación de seis obras musicales y proyecciones astronómicas en A Coruña
El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Orquesta Sinfónica de Galicia adelantan el evento astronómico del año con el espectáculo multimedia Eclipse Total, en el que la divulgación científica y la excelencia musical suben al escenario del Palacio de la Ópera de A Coruña este viernes 26 de junio, a las 20.00 horas.
El evento celebrará los eclipses solares que recorrerán la geografía nacional en los próximos tres años —y con una visibilidad privilegiada en la ciudad—, con especial atención al previsto para el próximo 12 de agosto. Las entradas para el evento ya se pueden adquirir a través de los canales oficiales y plataformas en línea como Ataquilla.com.
Música y proyecciones
La original propuesta audiovisual integra la interpretación de seis obras de gran carga dramática: la introducción de Also sprach Zarathustra, de Richard Strauss; A la busca del más allá, de Joaquín Rodrigo; el cuarto movimiento de la Sinfonía 9 Del Nuevo Mundo, de Dvorák; Clair de Lune, de Claude Debussy; Solaris, de John Estacio, así como el inmortal Boléro, de Maurice Ravel, con arreglo de Di Vittorio, todo ello bajo la dirección musical de José Trigueros.
La experiencia sonora se enriquecerá con la proyección simultánea de producciones visuales astronómicas en gran formato elaboradas por la organización KV 265, un colectivo especializado en la comunicación de la ciencia a través de las manifestaciones artísticas. Estos montajes específicos incluyen imágenes reales grabadas durante el verano de 2025 en Galicia, Asturias y Castilla y León.
Como antesala a la gran cita musical, el mismo viernes a las 19.00 horas habrá un encuentro previo en el Palacio de la Ópera con los artífices del espectáculo. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de acceder a un punto de venta exclusivo de la Editorial CSIC con las tres monografías especializadas publicadas con motivo de esta efeméride: Eclipses. El sol y sus eclipses en la ciencia, la historia y las artes, Los eclipses de Sol y Eclipses. Cuando la luz desaparece.
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad