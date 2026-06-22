El eclipse adelanta la temporada alta de cruceros en A Coruña: habrá 73 escalas en tres meses

A Coruña tiene dos temporadas altas de cruceros, y no suelen coincidir con el verano. Según explican fuentes de la Autoridad Portuaria, los barcos turísticos tienen un pico en los meses de abril y mayo, y, de nuevo vuelven a remontar en septiembre y octubre. Pero este año habrá una excepción con un responsable claro: el eclipse de Sol del 12 de agosto. Según explican fuentes del Puerto, se prevén nueve barcos en dos días. El mes de las fiestas de María Pita sumará 24 escalas, por encima de cualquier de los anteriores, mientras que en septiembre la cifra prácticamente se mantendrá, con otros 23. Octubre, con 26 cruceros, supondrá el pico del año.

El trimestre, en total, suma 73 barcos, más del 44% de los 165 que está previsto que pasen durante este año por los muelles de la ciudad. El inicio y el final del año, los meses más fríos, suponen un bajón en el tráfico de pasajeros en los muelles coruñeses. En enero solo llegaron cinco buques, que se redujeron a dos en febrero, mientras que en marzo fueron siete. Para noviembre se prevén ocho escalas, y en diciembre otras seis. En cambio, en abril la cifra remontó a 16, y en mayo se registraron 18 entradas. En junio serán 17 y en julio se espera que la cifra llegue a 13, antes de la remontada de agosto.

Crecimiento de récord

La cifra esperada de buques para este año baja con respecto a 2025, cuando el número de escalas fue 184 y se alcanzó la cifra de los 466.000 pasajeros, pero el Puerto señala que "los barcos son cada vez más grandes y tienen mayor capacidad", por lo que la cifra final de viajeros puede acercarse a la del año pasado. Y, aunque el número no siga aumentando, la Autoridad Portuaria señala que "llevábamos cuatro años batiendo el récord de pasajeros de forma consecutiva". De acuerdo con las cifras aportadas por el Puerto, en 2022 el número de viajeros se acercó a los 223.000, mientras que en el ejercicio siguiente rozó los 324.000. En 2024 el número superó los 406.600. Entre 2015 y 2025 los viajeros de crucero que pasaron por la ciudad subieron un 231%: ninguno de los once puertos con más de un cuarto de millón de viajeros creció tanto como A Coruña. Uno de cada veinte turistas que llegan a Galicia lo hacen a través de los barcos que atracan en A Coruña, según cifras del Puerto.

El auge de los cruceros ha tenido reacciones encontradas. El Puerto defiende que, contando los 200.000 tripulantes de los barcos de este año, los cruceros han traído unas 665.000 personas a la ciudad. El impacto económico anual "supera los 40 millones de euros", sumando a los gastos de viajeros y personal una "repercusión en todo el sector turístico, empresas portuarias, transporte, seguridad, suministros, servicios sanitarios..." Los cruceristas, argumenta el Puerto, realizan excursiones, y visitan lugares como Betanzos, Mariñán, Pontedeume, Lugo o Santiago de Compostela. Los hosteleros y comerciantes próximos a la Marina celebran las llegadas, que en algún caso llegan a doblar o triplicar su facturación habitual.

Cobro a las navieras

Pero también hubo críticas de asociaciones ecologistas, y, según declaró a este diario el urbanista y profesor titular de la Escuela de Arquitectura Jorge Rodríguez Álvarez, los cruceros suponen “una presión añadida, que no estaba prevista” en el diseño de la ciudad. El año pasado, con el apoyo del BNG, el Gobierno local aprobó una tasa turística que ya en 2025 empezó a cobrarse a huéspedes de hoteles y de pisos turísticos y desde enero grava con 1,5 euros por pasajero a las compañías de cruceros que recalen en A Coruña.

La tasa, que el Concello calcula que este año dejará 800.000 euros en las arcas municipales, ha sido llevada a los tribunales por el sector. La Autoridad Portuaria señala que se opone porque supone "un incremento importante en el coste total de la escala" para las navieras, por lo que "pueden acabar desviándose barcos a otros puertos". "A Coruña es una ciudad amigable con los cruceros", argumenta la Autoridad Portuaria, que afirma que "las encuestas indican que más del 80% de los coruñeses están satisfechos con las escalas de los cruceros en la ciudad".