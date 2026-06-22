Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo paseo de la ría ultima su aperturaPropuesta de sanción para RiazorTodo listo en los bares para San JuanAbundancia de sardinas517 hogueras solicitadasXuxán estrena busLa panadería rural que conquista A Coruña
instagramlinkedin

Medio Ambiente

La empresa de reciclaje Gestán busca concienciar a los coruñeses de que recojan sus residuos en San Juan

La campaña utiliza referencias vinculadas con A Coruña

Campaña de concienciación de Gestán en San Juan

Campaña de concienciación de Gestán en San Juan / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

Los coruñeses y coruñesas ultiman los preparativos para un nuevo San Juan en el que se busca que los residuos no formen parte de la estampa con la que se amanece en A Coruña cada día 24 de junio.

Con el lema Cada final importa. En San Xoán, recolle o teu, la empresa de reciclaje Gestán busca concienciar a la ciudadanía para que el final de fiesta sea una oportunidad para demostrar el compromiso con el entorno y respeto por los espacios.

La compañía ha recurrido a imágenes y referencias vinculadas con Galicia y A Coruña, como la puesta de sol en O Portiño, María Pita o el regreso del Dépor a Primera División.

Noticias relacionadas

Según explica la empresa en una nota de prensa, con la iniciativa quieren aprovechar una fecha tan señalada para lanzar un mensaje de responsabilidad colectiva y que recoger los residuos generados durante la celebración tienen un impacto directo en la conservación del entorno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
  2. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  3. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  4. El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
  5. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  6. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  7. El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
  8. Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad

Las obras de Alfonso Molina, en A Coruña, obligan a realizar un desvío de la salida a A Zapateira desde este lunes

Las obras de Alfonso Molina, en A Coruña, obligan a realizar un desvío de la salida a A Zapateira desde este lunes

Pilar Casteleiro, jefa de la Unidad de Quemados del Chuac de A Coruña, ante la celebración de San Juan: "Usar calzado cerrado para ir a las hogueras es de sentido común"

La empresa de reciclaje Gestán busca concienciar a los coruñeses de que recojan sus residuos en San Juan

A Coruña ultima los preparativos para San Juan con 517 hogueras solicitadas

Más contenedores, personal y premios: A Coruña busca un San Juan ejemplar y sin residuos en sus playas

La exposición 'La inteligencia del trazo' reúne más de cien obras de Antonio Mingote en A Coruña

La exposición 'La inteligencia del trazo' reúne más de cien obras de Antonio Mingote en A Coruña

El BNG de A Coruña rechaza el traslado a Os Rosales de edificabilidad de As Percebeiras

Todo listo en los bares de A Coruña para un San Juan histórico: "Se vende más este día que cualquier otro"

Tracking Pixel Contents