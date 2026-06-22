La empresa de reciclaje Gestán busca concienciar a los coruñeses de que recojan sus residuos en San Juan

Los coruñeses y coruñesas ultiman los preparativos para un nuevo San Juan en el que se busca que los residuos no formen parte de la estampa con la que se amanece en A Coruña cada día 24 de junio.

Con el lema Cada final importa. En San Xoán, recolle o teu, la empresa de reciclaje Gestán busca concienciar a la ciudadanía para que el final de fiesta sea una oportunidad para demostrar el compromiso con el entorno y respeto por los espacios.

La compañía ha recurrido a imágenes y referencias vinculadas con Galicia y A Coruña, como la puesta de sol en O Portiño, María Pita o el regreso del Dépor a Primera División.

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Según explica la empresa en una nota de prensa, con la iniciativa quieren aprovechar una fecha tan señalada para lanzar un mensaje de responsabilidad colectiva y que recoger los residuos generados durante la celebración tienen un impacto directo en la conservación del entorno.