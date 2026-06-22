Enfrentamientos de los taxistas con los conductores de VTC en A Coruña: "Los que llevan tiempo te dicen que llames a la policía porque saben que no los van a sancionar"

Este fin de semana, testigos presenciaban en el barrio de Os Castros de A Coruña un conflicto entre un taxista y un conductor de VTC. Una persona paró uno de estos coches y se subió, por lo que el taxista que iba detrás lo siguió para bajarse y llamarle la atención en un semáforo. "Suelen marcharse, sobre todo cuando ven que sacas el teléfono para hacer una fotografía del coche o grabar un vídeo, aceleran y escapan. Tenemos fotos y vídeos de coches cerca de las paradas de taxi".

La zona de ocio nocturno del puerto, la estación de tren o de bus son otros de los puntos candentes de los enfrentamientos entre los conductores. "Cuando les llamas la atención, los novatos salen huyendo, pero los que llevan tiempo te dicen que llames a la policía porque saben que no les va a pasar nada", afirma Juan Carlos Sambad, vicepresidente segundo y representante en A Coruña de la asociación Unión Galega de Taxi (Ugataxi).

El sector señala que hay una permisividad que provoca que sean los propios taxistas los que tengan que terminar recriminando estas prácticas: "El trabajo que no hace la policía, muchas veces lo hacen los propios compañeros. Ante la inacción del Concello, se van caldeando los ánimos", señala, por otro lado, Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi, que tilda esta práctica de "ilegalidad".

La alcaldesa, Inés Rey, expuso en el mes de marzo que el Concello llevaba 36 resoluciones,112 actas y algo más de 276.000 euros en sanciones, si bien los taxistas afirmaban que el Concello se estaba limitando a dar trámite a infracciones detectadas por los inspectores de la Xunta, y que el 092 no está levantando actas. La regidora abogaba porque "el conflicto no se resuelve con sanciones", sino "conviviendo", ya que estas sumas no afectan a "las grandes empresas" que los gestionan y recordó que la ordenanza que se está preparando busca precisamente "regular la convivencia".

La normativa en Galicia prohíbe que los VTC puedan hacer viajes urbanos, y solo tienen permiso para viajes interurbanos, por ejemplo, para ir de A Coruña a Culleredo. Aun así, en las aplicaciones de VTC disponibles en A Coruña es posible contratar viajes urbanos.

El sector afirma que se hacen viajes fuera de la app

Los taxistas denuncian que esta práctica, que ya es ilegal de por sí, ha crecido al coger los conductores de VTC a personas por las calles sin que soliciten el viaje por la aplicación. "Como los coches tienen un color característico, hemos visto a personas levántales la mano y cogerlos. Eso no lo pueden hacer", asegura Villamisar. "Estamos cansados de pedirle al Concello que haga cumplir la ley y cada vez vemos que estas plataformas actúan con impunidad en nuestra ciudad".

Aunque Villamisar dice que los enfrentamientos no han pasado a mayores, Sambad advierte que la acumulación de tensión puede acabar provocando "un episodio más grave de violencia". Villamisar recuerda que "para trabajar en el taxi tienes que saber la normativa, la ley y las calles", pero considera que los VTC solo necesitan "un teléfono y un navegador", por lo que "no estamos en igualdad de condiciones".

El sector se plantea "tomar medidas"

Las críticas no se dirigen únicamente contra las plataformas. Tanto Teletaxi como Ugataxi señalan al Concello y a la Policía Local por su inacción. "Actúan con impunidad por la permisividad del Ayuntamiento", dice Sambad.

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El presidente de Teletaxi insiste en que el sector no quiere adelantar los pasos que dará el sector, aunque advierte de que reclamarán responsabilidades: "En su momento tendrán que dar explicaciones de por qué existe esa inacción de quien tiene que cumplir la ley". Por ahora, el colectivo reúne vídeos y fotografías, y ha solicitado al Concello documentación para "tomar medidas".