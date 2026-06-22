La exposición 'La inteligencia del trazo' reúne más de cien obras de Antonio Mingote en A Coruña
Estará abierta al público hasta el 29 de agosto en la Sede Afundación
Antonio Mingote, uno de los grandes dibujantes y humoristas gráficos del siglo XX y primeros años del XXI, es desde este lunes parte de A Coruña con la exposición Antonio Mingote: la inteligencia del trazo, que ya puede visitarse en la Sede de Afundación en la ciudad. Esta muestra, comisariada por Pilar Moretón Abad, estará abierta al público hasta el próximo 29 de agosto.
Este proyecto expone con 135 obras el trabajo del artista, así como su visión sobre el ser humano, la sociedad y la historia. Está organizada en seis bloques cronológicos y temáticos para abordar tanto su evolución como sus preocupaciones como son la soledad en los tiempos modernos, la historia como comedia, la justicia como ideal burlado, el arte como espejo de la humanidad y la cotidianidad como fuente interminable de risa.
"Un elemento común a lo largo de todo su desarrollo pictórico es la elegancia del trazo: una línea precisa, natural y expresiva que nunca necesitó artificios para comunicar con profundidad. A este trazo se suma un dominio extraordinario de la composición visual, tanto en los dibujos más simples como en las escenas más complejas. Cada pieza está cuidadosamente pensada en términos de ritmo, equilibrio y narrativa interna", explica la comisaria Pilar Moretón.
Por su parte, José Antonio Pérez, presidente de la Fundación Mingote, explica que "el hilo conductor de toda la exposición es la mirada aguda y compasiva sobre la condición humana de Mingote, que supo captar el absurdo, la ironía y la belleza de lo cotidiano, convirtiendo cada dibujo en una invitación a la reflexión. Su obra nos habla de la soledad, de la justicia, de la historia, del arte y de la vida diaria, siempre con una mezcla única de humor y profundidad".
Por último, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, destaca que "esta exposición enlaza directamente con la tradición humanista por la que el humor constituye una necesidad intelectual y emocional que es fundamental para el ser humano y que le permite explorar los límites del pensamiento y de la propia realidad".
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