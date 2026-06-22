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Así es la falla que arderá la noche de San Juan en A Coruña

Grúas y operarios ultiman el montaje de la estructura en la playa de Riazor

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas / Casteleiro

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RAC

La falla ya está lista para arder en la madrugada de este martes 23 al miércoles 24, con una composición que recuerda el eclipse de este mes de agosto y que incluye símbolos de la ciudad como la Torre de Hércules o el Obelisco Millenium.

Este lunes, operarios y grúas levantaban las piezas que conforman el nuevo diseño de la estructura que iluminará la noche en la playa de Riazor.

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas / Casteleiro

Mientras avanzaban las tareas de montaje, la alcaldesa Inés Rey anunciaba que hay ya 517 peticiones de hogueras para este San Juan, aunque el plazo permanece abierto y en los arenales no son necesarios los permisos.

En las playas, el Concello repartirá 120 toneladas de madera en 14 puntos controlados. Habrá un centenar de aseos portátiles, además de los fijos, y se facilitará el acceso a las personas con movilidad reducida.

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas

San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas

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San Juan en A Coruña: los coruñeses ultiman preparativos con la reserva de parcelas en las playas / Casteleiro

Empiezan las reservas de parcelas en las playas 48 horas antes

El Ayuntamiento de A Coruña ha estrenado un proyecto piloto este año para asignar 55 parcelas en la playa de Riazor, con la condición de que aquellas personas que las usen las dejen limpias.

Algunas ya están adjudicadas a entidades como Aspronaga (de personas con discapacidad) o África Universal, que tendrán unas diez parcelas cada una por el número de personas que llevan, si bien hay algunas todavía libres, pendientes de más peticiones.

No obstante, jóvenes están desde las 5 de la madrugada de hoy en la playa contigua, Orzán, para guardar un lugar, con un sistema de turnos y guardias.

"Si uno es capaz de reservar un espacio que es de todos, espero que recojan lo que es suyo y no de todos", ha destacado en referencia a los residuos de estos grupos.

El San Juan "más limpio"

"Queremos que sea el San Juan más limpio, un San Juan ejemplar, y para eso queremos concienciar a la gente", ha comentado la alcaldesa Inés Rey en la presentación de esta mañana en Riazor sobre el dispositivo de limpieza para este San Juan.

Los equipos de limpieza entrarán en las playas a las 6 de la madrugada, tras la celebración, para poder disfrutar de los arenales al día siguiente. Habrá 25 puntos de residuos en las playas -21 en el entorno de Riazor, Orzán y Matadero, 2 en San Amaro, 1 en Oza y 1 en As Lapas-, junto con 8 puntos de refuerzo de recogida de residuos en los diferentes barrios de la ciudad.

Habrá incentivos directos a la recogida de residuos, de la mano de las entidades Ecovidrio y Ecoembes, con 3.000 entradas para el parque acuático de Cerceda y diez abonos para el Básquet Coruña la próxima temporada en la Liga ACB.

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El Ayuntamiento también cuenta con una campaña en redes sociales para llegar al público más joven en cuestión de recogida de residuos.

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