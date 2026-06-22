Gade Ngom, nefrólogo de Senegal formado en trasplantes en el Chuac de A Coruña: "Esta oportunidad es un rayo de esperanza para miles de pacientes en mi país"

El doctor Gade Ngom, supervisor del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Centro Hospitalario Regional de Thiès, en Senegal, ha estado este mes en A Coruña, donde recibió formación especializada en donación y trasplantes en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). El doctor Ngom ha sido uno de los beneficiarios de la primera edición de las Becas Pepe Buitrón, organizadas por la Fundación DTI (Donation & Transplantion Institute) y que cuentan con el apoyo de la Fundación María José Jove. Su intención, poner en marcha un programa de trasplante renal de donante vivo en su país.

-¿Cuáles han sido sus impresiones en el Chuac?

-El sistema sanitario español es reconocido como uno de los mejores del mundo y, durante estos días en el Chuac, he descubierto un gran hospital con todos los servicios y expertos en cada especialidad. Es sencillamente fantástico.

-¿Qué ha significado para usted ser uno de los beneficiarios de esta primera edición de las Becas Pepe Buitrón, organizadas por Fundación DTI y que cuentan con el apoyo de la Fundación María José Jove?

-Ser uno de los beneficiarios de la primera edición de estas becas ha sido un gran logro, no solo para mí, sino para toda mi comunidad, para toda la región de Thiès y para todo Senegal, porque representa un rayo de esperanza para miles de pacientes que estaban condenados de por vida a la diálisis o sin un tratamiento adecuado.

"Las Becas Pepe Buitrón porque son una oportunidad para que los médicos procedentes de países del sur profundicemos nuestros conocimientos, mejoremos nuestra práctica médica diaria y aprendamos nuevas técnicas para servir mejor a nuestras poblaciones, que a menudo carecen de los recursos y de la opción de beneficiarse de ellos"

-¿Por qué decidió presentarse a esta convocatoria?

-Decidí optar a las Becas Pepe Buitrón porque son una oportunidad para que los médicos procedentes de países del sur profundicemos nuestros conocimientos, mejoremos nuestra práctica médica diaria y aprendamos nuevas técnicas para servir mejor a nuestras poblaciones, que a menudo carecen de los recursos y de la opción de beneficiarse de ellos.

El doctor Gade Ngom, supervisor del Servicio de Nefrología y Hemodiálisis del Centro Regional Hospitalario de Thiès (Senegal), en el Hospital Universitario de A Coruña. / Gus de la Paz

Liderazgo mundial en donación y trasplante

-España encadena más de 30 años como líder mundial en donación y trasplante de órganos, pero antes de optar a las Becas Pepe Buitrón, ¿conocía usted la labor del equipo de Trasplantes del Chuac?

-La conocí a través de una amiga que es coordinadora de Trasplantes. Ella se formó aquí, en el Chuac. Después supe que incluso profesionales de países europeos venían a España a formarse, para inspirarse en el sistema sanitario español, reconocido mundialmente por su solidez y su experiencia de vanguardia.

-¿Qué hizo durante su estancia en el Chuac, y qué es lo que más le impresionó del trabajo del equipo de Trasplantes del hospital?

-En el Chuac presencié extracciones de órganos, trasplantes renales, consultas urológicas pre y postrasplante, distensión vesical con el doctor Javier Rodríguez Rivera --responsable de la Sección de Trasplante Renal-- y su equipo; consultas de Nefrología, con el doctor Constantino Fernández Rivera --al frente de la Sección de Postrasplante Renal--... Estuve en la UCI y visité a pacientes trasplantados… Ha sido un gran descubrimiento, y un gran aprendizaje en muy poco tiempo.

"Actualmente, en Senegal no se realizan trasplantes de riñón. Nuestros pacientes se ven obligados a viajar con sus donantes a Francia, Marruecos u otros países para recibir un trasplante a un costo muy elevado"

Viajar a otro país para ser trasplantado

-¿Cuál es la situación de la sanidad en Senegal con respecto a la donación de órganos y el trasplante renal?

-Actualmente, en Senegal no se realizan trasplantes de riñón. Nuestros pacientes se ven obligados a viajar con sus donantes a Francia, Marruecos u otros países para recibir un trasplante a un costo muy elevado.

-¿Cuáles son los logros recientes en su país?

-Realizamos cuatro trasplantes, en 2024, con una misión turca pero, en la actualidad, el programa está paralizado.

"Esta formación me permitirá crear un equipo de coordinación de Trasplantes, reportar al coordinador nacional de Trasplantes para la formación de otros médicos especialistas aquí en el Chuac y, pronto, comenzar las actividades de trasplante, puesto que los pacientes las necesitan urgentemente"

-¿Qué espera que le aporte su formación en el Chuac, ya de vuelta a su país y al hospital donde trabaja?

-La formación en el Hospital Universitario de A Coruña me permitirá crear un equipo de coordinación de Trasplantes, reportar al coordinador nacional de Trasplantes para la formación de otros médicos especialistas aquí en el Chuac y, pronto, comenzar las actividades de trasplante, ya que los pacientes las necesitan urgentemente.

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