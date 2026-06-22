Iberdrola celebra San Juan en A Coruña con actividades, premios y regalos

Iberdrola prepara en la tarde de este lunes 22 y en la mañana del martes 23 su propia celebración de San Juan. Con motivo del 125 aniversario, la compañía energética invita a los coruñeses a acercarse a tres puntos de atención ubicados en el número 31-33 de la Calle de la Torre, en el 31 de la calle Alcalde Lens y en el 8 de Emilia Pardo Bazán para disfrutar de actividades que contarán con reparto de premios y regalos entre los participantes.

Entre las actividades programadas, que se desarrollarán en horario de oficina, destacan una divertida ruleta rusa de premios, la posibilidad de hacerse una fotografía en el photocall especial de San Juan y el reparto de merchandising exclusivo inspirado en una de las fiestas más queridas de la ciudad.

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Los participantes podrán optar a regalos premium y entrar en el sorteo de 10 iPhone17, una acción especial incluida dentro de la conmemoración del 125 aniversario de Iberdrola y que se desarrollará también en otras comunidades.