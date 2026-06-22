El local de cocina asiática de A Coruña que recomienda el actor Tamar Novas y que ha sido premiado con un Solete de Repsol
La prestigiosa guía publica una nueva edición de sus galardones que en esta ocasión han sido elegidos por famosos
A Coruña suma un nuevo nombre a su mapa gastronómico más sabroso. Se trata de un establecimiento especializado en cocina asiática que ha conquistado al actor gallego Tamar Novas y que ha recibido un reconocimiento de la Guía Repsol.
La distinción forma parte de los Soletes de Famosos, una selección en la que más de 60 personalidades del mundo de la cultura han compartido sus bares, restaurantes, terrazas y cafeterías preferidos.
Tamar Novas aparece entre los grandes prescriptores gallegos de esta edición, junto a otro actor de renombre como Javier Gutiérrez. El intérprete ha señalado varios rincones de la provincia de A Coruña, desde casas de comidas de Santiago de Compostela a Carnota. En A Coruña se ha decantado por Kohlanta, un conocido local de cocina asiática de la calle San Andrés, que está a punto de cumplir diez años y ya es un clásico contemporáneo.
Los Soletes, nacidos en 2021, buscan precisamente descubrir estos establecimientos cotidianos en los que se come bien, el ambiente resulta agradable y donde se puede regresar de forma habitual sin esperar una ocasión especial.
Las otros locales premiados en Galicia
En la provincia de A Coruña, el actor Javier Gutiérrez reparte sus preferencias entre Alfonso, Café Avenida y O Galo, en Ferrol. El grupo Sanguijuelas del Guadiana elige O Chiringo, en Cedeira. La cómica Sara Escudero apunta a Fonte do Picho, en Arzúa. Y el actor Tamar Novas destaca además de Kohlanta, Casa Brandariz, en Arzúa; Casa da Crega, en Carnota; y La Flor, O Dezaseis, Pub Atlántico, Pulpería A D'Maria y Terraza Xardín Costa Vella, todos en Santiago de Compostela.
En la provincia de Ourense, el grupo Sexy Zebras selecciona El Churrasco de Oro, en A Gudiña. En la provincia de Pontevedra, la cantante Anni B Sweet señala a Senlleiro y Taberna da Crus, ambos en O Grove. Por último, el cantante Xoel López elige La Taberna de Pepe Solla, en Poio.
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