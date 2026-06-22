Madrugones para reservar sitio en la playa este San Juan en A Coruña

Las ganas de San Juan han sacado a muchos coruñeses de sus casas más de un día antes de celebrar la gran noche. Las playas de la ciudad amanecían este lunes con varias parcelas ya delimitadas, sillas, tiendas de campaña, neveras y los primeros útiles dispuestos sobre la arena para disfrutar de la ‘noite meiga’.

Los preliminares para la fiesta no se han hecho esperar con madrugones y noches de guardia para asegurarse un buen sitio para saltar la hoguera en las playas, en lo que será el asentamiento base de muchos durante los próximos días.

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Este año, el Concello estrena una experiencia piloto de parcelas en las playas, con capacidad para diez personas cada una.