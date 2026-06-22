María Barallobre, el alma de La Penela que convirtió la tortilla en embajadora de Betanzos, Medalla Castelao 2026: "He cumplido bien y me siento realizada con el recorrido"

María Barallobre Tomé, propietaria de los restaurantes La Penela, recibirá una de las cinco Medallas Castelao 2026, junto al trompetista Esteban Batallán Cons, la científica Mar Capeáns Garrido, el atleta Adrián Ben y la Fundación Andrea. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes los nombres de los galardonados después de que los aprobara el Consello.

Barallobre recibió la noticia con ilusión, aunque todavía se encuentra a la espera de conocer todos los detalles de la entrega. "Siempre que te dan algún premio te hace ilusión", reconoce. La hostelera recogerá la distinción el próximo domingo, 28 de junio, en el acto organizado con motivo del aniversario de la aprobación en plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia y del regreso a la comunidad de los restos de Castelao.

La medalla reconoce la trayectoria de la fundadora de un proyecto gastronómico que llevó los sabores de Betanzos desde Coirós hasta algunas de las grandes capitales del mundo. Antes de entrar en la hostelería, Barallobre ejerció durante casi treinta años como maestra. "Soy una persona muy dispuesta para todo. Me gusta participar y cooperar para que las cosas se hagan lo mejor posible", explica. Ahora agradece que se reconozca su faceta empresarial, una profesión a la que llegó casi por casualidad y en la que terminó encontrando su verdadera vocación. "Antes era maestra, y después se me ocurrió montar un restaurante. Descubrí que me gustaba mucho y aquí me tienes", resume.

Embajadora de la tortilla de Betanzos

La carne asada y, sobre todo, la tortilla de Betanzos se convirtieron en los grandes emblemas de La Penela. Este último plato destaca por su textura jugosa y por una elaboración que respeta la tradición de la comarca brigantina. En enero de 2025, el establecimiento, que ya había sido distinguido por la Guía Repsol, fue reconocido por el Ayuntamiento como primer local embajador de la tortilla de Betanzos.

La empresaria admite que, cuando comenzó, no imaginaba que aquel plato alcanzaría la popularidad que tiene actualmente fuera de Galicia ni que su proyecto llegaría algún día a ciudades como Madrid o París. "Es una profesión en la que tienes que meterte con cuidado, porque hay mucha competencia", señala. A su juicio, una vez que una persona descubre que se encuentra cómoda en ese oficio, debe intentar hacerlo "lo mejor posible". "No solamente por ganar dinero, también por amor propio. Te gusta estar en una profesión en la que destaques", afirma.

La fama de su tortilla ha traspasado fronteras. El periodista Stéphane Davet se deshizo en elogios ante la que calificó como una "asombrosa" tortilla de Betanzos y "la inesperada estrella de la casa", con un interior líquido y anaranjado y unas patatas que "se derriten con una delicadeza asombrosa", en un reportaje publicado en Le Monde después de visitar el restaurante del grupo en París.

Desde Coirós hasta París

Barallobre abrió en 1989, junto a su familia, un pequeño restaurante en Coirós. Desde el principio tenía clara la clase de establecimiento que quería poner en marcha. "Me hacía ilusión un restaurante con los platos tradicionales de la cocina gallega y que fuera un sitio bonito", relata. En aquel momento, recuerda, buena parte de la oferta tradicional se encontraba en bares alejados o con locales poco cuidados. El éxito del primer restaurante permitió a la familia Simón Barallobre inaugurar en 1992 un segundo establecimiento en el número 12 de la plaza de María Pita de A Coruña. "Nos metimos con un poco de miedo, porque entrar en un sitio con tantas cualidades también tiene su parte de riesgo. Pero salió bien, nos quedamos contentos y pensamos en aumentar", explica. Tres años después abrió la Taberna da Penela, concebida como una propuesta más informal, y entre finales de los años noventa y comienzos del nuevo siglo el grupo entró también en el negocio de la organización de celebraciones en espacios singulares. La expansión fuera de Galicia llegó en 2006 con el primer restaurante en Madrid y continuó posteriormente fuera de España, con destinos como Bogotá o París.

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Después de esa larga trayectoria, Barallobre asegura que ya no piensa en encabezar grandes expansiones. Su prioridad es consolidar los establecimientos existentes y dejar que sus hijos decidan cuál será el siguiente paso del proyecto familiar. "Lo que quiero es que vayan bien los que hay. Yo, de momento, he cumplido bien y me siento realizada con el recorrido", sostiene.