De las hogueras a la tinta: la noche de San Juan en A Coruña se graba en la piel

San Juan en A Coruña está de moda. La noche del 23 de junio deja huella en miles de coruñeses cada año. Algunos conservan el recuerdo en fotografías, otros en cicatrices provocadas por una chispa de las hogueras o por acercarse demasiado al fuego. Y cada vez más personas llevan también esa noche grabada para siempre en la piel.

Sardinas, ramilletes de hierbas silvestres, hogueras o símbolos relacionados con la fiesta más emblemática de A Coruña se han convertido en tatuajes que recuerdan una celebración cargada de tradición, magia y sentimiento de pertenencia en la ciudad.

Es el caso de Antía Abal, que decidió tatuarse en el brazo el tradicional ramo de San Juan. La joven, natural de Cambados pero residente en A Coruña desde hace una década, buscaba un diseño que representase a la ciudad que considera su hogar. "Quería tatuarme algo de A Coruña, pero no quería hacerme lo típico de la Torre de Hércules", explica. Tras darle vueltas encontró la respuesta en una de las tradiciones más arraigadas del inicio de verano: el ramillete formado por siete hierbas que se deja en agua durante la noche del 23 para lavarse la cara a la mañana siguiente y atraer la buena suerte.

Antía Abal con su tatuaje de un ramillete de San Juan / Cedida

Su tatuaje reúne precisamente esas plantas que forman parte del ritual: hipérico, hinojo, malva, romero, ruda, helecho y dedalera. "San Juan es una noche mágica, es mi noche favorita de la ciudad y me gustan mucho las flores. Todo encajaba", señala. Además, el diseño del estudio de tatuajes Seven Heaven guarda una conexión familiar. "Tengo el recuerdo de mi abuela preparando las siete hierbas en un recipiente y lavándose la cara al día siguiente. Tiene un significado especial por eso. Es un recuerdo bonito de la ciudad y de mi abuela", asegura.

Además de los tradicionales ramilletes, algunos coruñeses han optado por tatuarse directamente los elementos que forman parte del ritual. Es el caso de Vanessa Piñeiro, que lleva en el brazo un diseño realizado por la tatuadora Eva Carballeira Rabuñal, @evetattooes. El tatuaje representa un tarro con las hierbas de San Juan y una pequeña rana encima, una imagen que conecta con las creencias populares asociadas a la protección y la buena suerte.

"Ya tengo un brazo con simbología gallega y elementos de protección, así que este diseño encajaba perfectamente", explica. Piñeiro asegura que mantiene la tradición de preparar el agua de San Juan para lavarse la cara al día siguiente y considera que la noche del 23 de junio tiene un significado especial para los gallegos. "Creo que es una noche muy importante. Marca la llegada del verano, una especie de renacer y de empezar una nueva etapa", señala.

Nacida en A Coruña y criada entre Os Mallos y O Birloque, recuerda especialmente los San Juan de barrio. "La gente pasaba días reuniendo madera para la hoguera y todo el mundo participaba. Era una forma de unir al vecindario". Aunque reconoce que la fiesta actual sigue siendo espectacular, considera que parte de esa esencia se ha ido transformando con los años. "Ahora viene muchísima gente y es muy bonito, pero a veces parece más una fiesta turística. Antes era una celebración para compartir entre vecinos". Precisamente por ese vínculo con las tradiciones decidió tatuarse el diseño de San Juan.

La conexión entre los tatuajes y las costumbres familiares también aparece en la historia de Lua Fraga. La coruñesa lleva tatuado un ramo de San Juan colocado en el interior de un cráneo que hace las veces de jarrón, un diseño realizado en el estudio DML Tattoo de A Coruña. "Tiene que ver con la tradición de esta noche y con cómo se celebraba en mi familia", resume.

La nostalgia también está detrás del tatuaje de Andrea Pujades. Residente en Catania, en Italia, decidió hacerse hace un par de años un diseño relacionado con San Juan para mantener cerca un pedazo de su tierra. El tatuaje fue realizado por su hermano Samuel Pujades, conocido en el mundo del tattoo como El Puma o Pumita, que actualmente trabaja en el estudio Two of Hearts. "Fue un poco por la morriña de la tierra", explica. Para ella, la fiesta siempre ha tenido un significado especial por los recuerdos ligados al Barrio de las Flores: "San Juan allí siempre se vive de forma diferente, con un ambiente muy familiar y con todo el barrio reuniéndose para hacer la misma hoguera".

Andrea Pujades con su tatuaje de un ramo de San Juan / LOC

Pero no todos los tatuajes relacionados con San Juan giran alrededor de las hierbas o los rituales. Las hogueras, el símbolo más reconocible de la noche coruñesa, también tienen su espacio en la piel de muchos vecinos. En el estudio Koseki Tattoo de A Coruña recuerdan un caso especialmente llamativo. En 2023, un grupo de ocho amigos acudió junto al estudio para hacerse el mismo tatuaje: una hoguera de San Juan que simbolizaba las noches que llevaban años compartiendo juntos cada 23 de junio.

La propia imagen de saltar el fuego se ha convertido además en uno de los diseños más solicitados por quienes buscan un tatuaje inspirado en la fiesta. El estudio Maximo Amor, especializado en tatuaje tradicional con influencias del arte y la cultura gallega, cuenta con varios diseños relacionados con San Juan, entre ellos el de una persona saltando una hoguera. Una escena que resume uno de los rituales más conocidos de la noche mágica coruñesa.

La sardina, protagonista indiscutible de la gastronomía, también ha encontrado su hueco en los estudios de tatuaje. Blanca Navarrete luce una en el brazo derecho. La idea surgió casi por casualidad. "Quería tatuarme algo relacionado con el mar y vi unos diseños de peces que me gustaron mucho", cuenta. A la hora de elegir especie, la respuesta apareció rápidamente. "Se me vino a la cabeza la sardina y pensé que era una buena forma de recordar Galicia y San Juan".

Blanca Navarrete con su tatuaje representativo de San Juan de una sardina / LOC

Vecina de Cambre pero muy vinculada a A Coruña, Navarrete reconoce que la celebración ocupa un lugar especial en su calendario. "Es sin duda mi noche favorita del año. Me hacia ilusión tener algo de esa noche tatuado", afirma. Aunque inicialmente el diseño de la tatuadora Carlota cobas no estaba relacionado con la fiesta, el significado fue creciendo con el tiempo. "Al decidir hacer una sardina adquirió un nuevo sentido. Ahora me recuerda también a San Juan y me encanta", explica.