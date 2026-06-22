Pilar Casteleiro, jefa de la Unidad de Quemados del Chuac de A Coruña, ante la celebración de San Juan: "Usar calzado cerrado para ir a las hogueras es de sentido común"

"La festividad de San Juan es uno de los puntos fuertes de atención en la Unidad de Quemados", advierte la doctora Pilar Casteleiro, jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del área sanitaria de A Coruña y Cee, quien, no obstante, reconoce que, "desde que se montan los puntos de atención en las playas", la cantidad de pacientes que reciben directamente en el hospital "ha disminuido, ligeramente".

"Por lo menos, en el momento inicial. Llegan a lo largo de los días siguientes, de ahí que dupliquemos las consultas", explica la doctora Casteleiro, quien hace hincapié en que, "cuando no se instalaban esos puntos de atención en las playas, la noche del día 23" era "muy mala" para los profesionales de Urgencias y de la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), "y el día 24, también".

Perfil de pacientes

"En los últimos años, aunque nunca nos atrevemos a decirlo muy alto, la misma noche de San Juan ha mejorado ligeramente, y son peores los días siguientes, ya que la atención inicial la hacen en la playa, y a nosotros nos llegan más pacientes a consultas y Urgencias los días 24, 25, 26...", señala la responsable del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la demarcación sanitaria coruñesa, antes de detallar el perfil de los pacientes que atiende, durante la noche de San Juan y en las jornadas sucesivas, el equipo de Quemados del Chuac, un servicio que es referencia para toda la comunidad gallega.

Hogueras de la noche de San Juan, en la playa del Orzán, en A Coruña. / Iago López

"El perfil de pacientes que vemos durante esos días es variado, porque la fiesta de San Juan en A Coruña es para todas las edades. Por tanto, recibimos tanto a niños y adolescentes, como a personas adultas. Todos estamos dispuestos a bajar a la playa y saltar la hoguera", expone la doctora Casteleiro, quien especifica que, en el caso de los pacientes que les llegan al hospital con lesiones sufridas durante estas celebraciones, suelen presentar "quemaduras de segundo grado", y "con menos de un 10% de superficie" de piel afectada, "más o menos".

"La mayoría de las quemaduras" que atienden en la noche de San Juan y, sobre todo, durante los días siguientes, en la Unidad de Quemados del Chuac "están localizadas en los pies, en las rodillas y en las manos"

"Obviamente, si es un quemado grande [en términos generales, se considera ‘gran quemado’ a un paciente con más del 20% de la superficie de su cuerpo dañada, aunque si las quemaduras afectan a zonas especiales, como la cara, las manos, los genitales o los pies, o cuando hay inhalación de humo, siempre se hablará en esos términos] vendrá en el mismo momento al hospital e ingresará en nuestra Unidad", apunta la jefa del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del área sanitaria, antes de pormenorizar que "la mayoría de las quemaduras" que atienden en la noche de San Juan y, sobre todo, durante los días siguientes, en la Unidad de Quemados del Chuac "están localizadas en los pies, en las rodillas y en las manos".

"Esto es debido a que saltamos la hoguera con calzado inadecuado, pisamos una brasa porque vamos en chanclas o nos caemos con las rodillas y apoyamos la mano, de ahí que esas sean las zonas más habituales de quemadura durante la celebración del San Juan", refiere la doctora Casteleiro, quien, en vísperas de la noche más esperada del año en A Coruña y su entorno, estima "fundamental" trasladar a la ciudadanía una serie de "recomendaciones básicas" para disfrutar de la fiesta sin sobresaltos.

Recomendaciones

"El primer consejo, muy importante, es utilizar zapato cerrado. No se puede ir a la playa ni a ninguna hoguera con chanclas ni con sandalias. También es recomendable llevar pantalón largo y, preferiblemente, que tape el tobillo, porque es muy habitual --siempre nos llega alguien al hospital con este problema-- que se cuele alguna brasa entre el pantalón y las zapatillas", asegura la responsable del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la demarcación sanitaria coruñesa.

Profesionales atienden a un paciente en las instalaciones de la Unidad de Quemados del área sanitaria de A Coruña y Cee, en el Hospital Universitario (Chuac). / Carlos Pardellas

"Además, de debe intentar usar tejidos de materiales naturales, tipo algodón o lino, porque lo sintético arde con mucha facilidad --prosigue la especialista del Chuac--. Y, obviamente, hay que tener precaución al saltar las hogueras: ser conscientes de las limitaciones de cada uno, y no tratar de saltar hogueras demasiado grandes; tener cuidado con el alcohol; saltar de uno en uno (no de dos en dos ni con niños en brazos)... Cuestiones que son de sentido común", considera la doctora Casteleiro, antes de describir cómo se ha de actuar en caso en caso de quemarse.

"El año pasado, me tocó trabajar el día 24 (este, también lo haré), y recuerdo a dos personas adultas que nos llegaron al hospital con quemaduras por haber bajado a la playa con sandalias. Cuando ves casos así, piensas: 'Que un adolescente lo haga, pero un adulto...'"

"Lo primero que hay que hacer es apartarse de la fuente de calor o alejar de ese punto a la persona que se ha quemado, siempre protegiéndose a uno mismo. Intentar apagar el fuego, no con las manos, sino rodando por el suelo, por la arena o, si tenemos a mano una toalla o algo así, tratar de apagarlo con eso", explica la responsable del Servicio de Cirugía Plástica, Estética o Reparadora del área sanitaria. "Es muy típico, por ejemplo, que te pueda entrar una brasa en el zapato, en cuyo caso se recomienda quitarlo y, a continuación, intentar enfriarlo con agua a temperatura ambiente. No se debe aplicar ungüentos ni cremas ni pasta de dientes. Mejor agua, y tapar la zona lesionada con algo limpio, si se puede", aconseja.

"Se puede disfrutar mucho la noche de San Juan, que es muy bonita, pero con precaución", subraya la doctora Casteleiro, muy interesada en incidir "en el tema de la vestimenta" para acudir a las hogueras. "El año pasado, me tocó trabajar el día 24 (este, también lo haré), y recuerdo a dos personas adultas que nos llegaron al hospital con quemaduras por haber bajado a la playa con sandalias. Cuando ves casos así, piensas: 'Que un adolescente lo haga, pero un adulto...'. Ya no solo es que te puedas quema, sino que puedes sufrir cortes, clavarte algo... Usar calzado cerrado para ir a las hogueras es una cuestión de sentido común", reitera.