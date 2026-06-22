La Policía repartirá pulseras identificativas gratuitas en A Coruña para menores en San Juan
Los distintivos se entregarán gratuitamente desde este martes en la coraza del Orzán y contarán con los datos de contacto de los familiar para acortar los tiempos de localización en caso de pérdida
La Policía Nacional repartirá de forma gratuita pulseras identificativas para menores de edad que acudan a los arenales y el paseo marítimo para celebrar San Juan desde este martes a las 18.00 horas, en la coraza del Orzán. Los propios agentes se encargarán de administrar el distintivo, que contará con los datos de contacto de la familia inscritos. La finalidad de este elemento es ayudar en caso de pérdida o desorientación de algún niño pequeño y permite que cualquier miembro de la Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, profesionales de la seguridad privada o cualquier ciudadano pueda para ponerse en contacto con los familiares. La misión es reducir el tiempo de localización de los menores extraviados.
Esta iniciativa parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que también enfatiza en la necesidad de recordar y respetar las recomendaciones básicas de seguridad ante eventos multitudinarios como las fiestas de San Juan en A Coruña. En el caso de acudir con menores a espacios con mucha afluencia de personas, la Policía recalca no despistarse ni perder de vista al menor. "Es fácil que se distraigan y desorienten entre el gentío", señalan en un comunicado.
En lo relativo a aspectos más genéricos, la Policía pide vigilancia hacia objetos personales en medio de aglomeraciones y especial atención si se trata de pertenencias como carteras, móviles o bolsos. "Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo u objetos de valor, e intente no portarlos en mochilas o bolsos a la espalda, donde son más accesibles", expresa el comunicado. Sobre respeto y civismo, las indicaciones pasan por notificar a los policías desplegados en la zona o llamar al 091 en caso de altercado y moderar el consumo de alcohol para evitar riesgo y conflictos.
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
- El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad