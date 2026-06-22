La Policía repartirá pulseras identificativas gratuitas en A Coruña para menores en San Juan

La Policía Nacional repartirá de forma gratuita pulseras identificativas para menores de edad que acudan a los arenales y el paseo marítimo para celebrar San Juan desde este martes a las 18.00 horas, en la coraza del Orzán. Los propios agentes se encargarán de administrar el distintivo, que contará con los datos de contacto de la familia inscritos. La finalidad de este elemento es ayudar en caso de pérdida o desorientación de algún niño pequeño y permite que cualquier miembro de la Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, profesionales de la seguridad privada o cualquier ciudadano pueda para ponerse en contacto con los familiares. La misión es reducir el tiempo de localización de los menores extraviados.

Esta iniciativa parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que también enfatiza en la necesidad de recordar y respetar las recomendaciones básicas de seguridad ante eventos multitudinarios como las fiestas de San Juan en A Coruña. En el caso de acudir con menores a espacios con mucha afluencia de personas, la Policía recalca no despistarse ni perder de vista al menor. "Es fácil que se distraigan y desorienten entre el gentío", señalan en un comunicado.

En lo relativo a aspectos más genéricos, la Policía pide vigilancia hacia objetos personales en medio de aglomeraciones y especial atención si se trata de pertenencias como carteras, móviles o bolsos. "Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo u objetos de valor, e intente no portarlos en mochilas o bolsos a la espalda, donde son más accesibles", expresa el comunicado. Sobre respeto y civismo, las indicaciones pasan por notificar a los policías desplegados en la zona o llamar al 091 en caso de altercado y moderar el consumo de alcohol para evitar riesgo y conflictos.