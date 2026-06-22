La sardina en vísperas de San Juan en A Coruña: previsión de abundancia y alrededor de 7 euros el kilo

La sardina encara las horas previas a las celebraciones de San Juan en A Coruña este martes, uno de los días grandes de venta para este pescado, con la vista fijada en el precio y la cantidad que finalmente estará disponible en los establecimientos. Las predicciones días atrás apuntaban a unas celebraciones más baratas ante las previsiones de una buena temporada y, en esta dirección, la incertidumbre sobre la calidad y la cantidad de sardina se mantendrá hasta el propio día 23. La pesca de sardina viene de atravesar un cese de tres días por motivos biológicos y para favorecer la cría, según señala la pescadera de la Plaza de Lugo, Puri Bermúdez.

"A diferencia de otros años, estamos recibiendo muchos encargos. La gente tiene ganas o un poco de miedo a quedarse sin su sardina, pero no habrá problema. También sentimos aquí en la plaza que habrá mayor afluencia porque coincide con el parón comercial de la alimentación. Esta presión anima a las reservas. El precio rondará los seis o siete euros el kilo, no se irá mucho más por arriba porque las previsiones son buenas. Desde el mar es lo que se traslada", señala Bermúdez.

La última gran descarga de este pescado sucedió la semana pasada en la Lonja y supuso un desembarco de 92 toneladas de género. Bermúdez prevé "una pesca similar, sin mucha variación", en la línea que ya expresó el presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corral, con la anterior descarga. "Seguramente haya más todavía el martes", auguró. Los motivos que la placera de A Coruña atribuye a la buena cantidad de sardina son el clima cálido de las últimas semanas y el respeto por los tiempos biológicos de la especie.

"La sardina que entrará pescada por el 'xeito' va a ser la minoritaria del total y será excepcional. La cantidad buena va a ser la que venga del 'cerco'. Esa sardina va a ser un poco más grande, los ejemplares a lo mejor son feos en comparación, pero de sabor y de calidad serán buenos. Mañana, la sardina se va a vender toda sea como sea. El resto de pescado podíamos excusar de traerlo, va a ser anecdótico en comparación", resuelve Bermúdez, única placera en pescadería.