A Coruña ultima los preparativos para San Juan con 517 hogueras solicitadas
El Ayuntamiento de A Coruña repartirá 120 toneladas de madera en 14 puntos y habilitará 25 zonas de residuos en las playas para una noche de San Juan respetuosa con el medio ambiente
A falta de un día para San Juan en A Coruña, el gobierno de Inés Rey ultima todos los detalles para garantizar una celebración respetuosa con el medio ambiente. Con los arenales coruñeses como epicentro del festejo y jóvenes reservando parcelas desde primera hora de la mañana, fuentes municipales informan de que se contabilizaron 517 peticiones de hogueras para la mayor noche 'meiga'. "Polo tanto, quero poñer en valor o traballo dos bombeiros e da Policía Local para o control destas fogueras", declaró la alcaldesa.
120 toneladas de madera a repartir
El reparto "organizado, ordenado e seguro" de madera —120 toneladas en total— se llevará a cabo en 14 puntos controlados. El proyecto propuesto por el Concello contempla la colocación de monitores ambientales en playas y barrios, quienes estarán disponibles para facilitar el reciclaje en tiempo real. "Estarán indicando e axudando á xente", explicó Rey.
Para garantizar la correcta recogida de basura, el Concello habilitará 25 puntos de residuos en las playas, a los que se suman ocho puntos de refuerzo en los barrios para el depósito de residuos especiales.
Gestán se une a la concienciación medioambiental con una iniciativa bajo el lema Cada final importa. En San Xoán, recolle o teu. El programa busca recordar que la celebración de San Juan es compatible con el cuidado del entorno, a través de pequeños gestos como recoger los desechos generados durante la noche.
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