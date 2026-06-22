Los vecinos de Xuxán estrenan la llegada del bus urbano al barrio

Los vecinos del barrio de Xuxán estrenan este lunes, 22 de junio, el servicio municipal de transporte de A Coruña con la llegada del bus urbano. Esta mañana, a las 10.00 horas, la línea 4 completó su primer recorrido a lo largo del barrio que ya forma parte de la red municipal de transporte.

La nueva ruta se refuerza con un autobús más y establece un nuevo recorrido que incluye tres paradas ubicadas en la avenida de Fresas de Eirís, entre las calles Campo de Galán y A Viña, en la confluencia con la calle Milagros Rey, y una tercera situada en el cruce de la avenida de Xuxán con Ángel Gómez.

También las paradas del bus urbano en el viaducto que conecta las rotondas entre la avenida de Monelos y el acceso a Xuxán se aprovecharán para conectar con las líneas 1A y 12A.

La alcaldesa Inés Rey ha visitado esta mañana el barrio de Xuxán con motivo de la puesta en marcha del nuevo servicio. La regidora formó parte de este primer viaje en la línea 4 en dirección a Xuxán, con paso previo por la avenida de Monelos, antes de acceder al barrio a través de la calle Canteira.

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La regidora valoró el impacto positivo de la medida que permite mejorar las conexiones en Xuxán en el ámbito de la movilidad y refuerza los servicios del barrio. En la inauguración, también han estado presentes el concejal de Economía, José Manuel Lage, y el responsable de Tranvías Coruña, Ignacio Prada, además de representantes de la asociación de vecinos de Xuxán con María Sierra al frente.