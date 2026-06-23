La AEMET avisa del tiempo que hará este San Juan en A Coruña

La celebración de San Juan en A Coruña estará acompañada de una jornada con nubes de tipo medio alto, que no impedirán el paso del sol, y que se vivirá con mucho calor, sin previsión de que la lluvia o las tormentas que en los últimos días han obligado a activar el aviso amarillo en la provincia puedan empañar la fiesta.

La previsión de la AEMET señala que predominarán los cielos soleados durante las primeras horas y, con el avance de la tarde, aparecerán intervalos de nubes y claros para dar paso a una noche con cielos cubiertos. Las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año, aunque ya no estará activo el aviso por calor. Así, los termómetros oscilarán en la ciudad entre los 18 grados de mínima y los 26 grados de máxima.

Las altas presiones al norte de la península ibérica atraen una masa de aire muy cálida del norte de África que estará sobre la comunidad hasta el miércoles.

Próximos días

Las temperaturas se mantendrán con valores sin cambios significativos durante los próximos días. Durante la jornada festiva del miércoles 24, los termómetros se moverán entre los 19 y 28 grados y habrá probabilidad de precipitaciones a partir de la tarde.

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Ya el jueves se incrementará el riesgo de chubascos en un día sin grandes cambios en las temperaturas: los termómetros irán de 19 a 27 grados. De cara al fin de semana, se espera que las nubes ganen terreno para dejar cielos cubiertos con lluvias, al menos el viernes y el sábado.