El aeropuerto de A Coruña es el quinto de España en vuelos para facilitar trasplantes
La terminal coruñesa es además la tercera del país en ampliación de su horario para la realización de estas operaciones
La red de aeropuertos de Aena en España facilitó más de 8.000 operativos aéreos especiales para la Organización Nacional de Trasplantes entre los años 2015 y 2025. Por el volumen total de operaciones asociadas a estas intervenciones, los aeropuertos con mayor actividad fueron el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Valencia, Sevilla, A Coruña, Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca, Córdoba y Málaga.
El de Sevilla fue además el que más veces extendió su jornada operativa en 2025 para atender esta solicitudes, con 18 prolongaciones, seguido por el de Córdoba con 16 y el de A Coruña con 14, los mismos que el de Murcia.
Estas operaciones experimentaron un crecimiento del 66% en una década al pasar de los 602 vuelos atendidos en 2015 a los 1.000 contabilizados del año pasado. En 2025, las infraestructuras del gestor aeroportuario público-privado dieron soporte a 2.389 operaciones de despegue y aterrizaje para el traslado de órganos y de los equipos médicos especializados, en las que el factor tiempo resulta crítico y sitúa al transporte aéreo como el medio más rápido y eficiente.
Aena modificó el horario operativo de sus centros en 143 ocasiones el año pasado mediante la prolongación de sus servicios y ejecutó otras 21 aperturas extraordinarias nocturnas o fuera de jornada, para lo que activó la totalidad de los equipos humanos y técnicos necesarios.
Aperturas extraordinarias
En las aperturas extraordinarias, que exigen reabrir una infraestructura cerrada, los aeropuertos de Badajoz, Salamanca y Sevilla encabezaron la lista con cuatro activaciones cada uno, seguidos por las de Murcia, Albacete y Valladolid.
Una parte de estos dispositivos utiliza rutas comerciales y vuelos regulares de pasajeros convencionales, siempre que las frecuencias y horarios coincidan con los requerimientos médicos de los órganos extraídos.
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