La entidad de diálogo de Metrovacesa con los vecinos de A Coruña, "preocupada" por el traslado de edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales
Aplaude que el edil de Urbanismo descartase la opción, que aparece en documentación municipal, pero pide al Ayuntamiento que lo comunique de manera "directa y formal" a los vecinos
La promotora planea construir cientos de viviendas en la finca de Labañou, y el Concello ha impuesto un veto para cambiar el planeamiento y rebajar los metros que se pueden construir
Metrovacesa, la principal promotora de la finca de As Percebeiras, en Labañou, creó Novo Sendeiro, una entidad para dialogar con los veciños de Labañou sobre su proyecto para construir centenares de viviendas en la parcela,. El Concello ha puesto un veto a construir en la zona a la espera de rebajar la edificabilidad, esto es, los metros cuadrados que se pueden construir, y, como publicó este diario, la documentación municipal estudiaba la posibilidad de trasladar a otras fincas en Os Rosales. El edil de Urbanismo descartó esta opción en el pleno de este mes, pero el BNG ha insistido en que no respaldará un movimiento en este sentido, los vecinos de Os Rosales se han posicionado en contra y Novo Sendeiro también rechaza la posibilidad. "Compartimos la preocupación expresada por la Asociación de Vecinos de Los Rosales ante la posibilidad de trasladar edificabilidad desde el ámbito de Labañou a su barrio", indican desde la entidad.
Novo Sendeiro valora "positivamente" que el Ayuntamiento descartase la opción, pero cree necesario que "traslade esta posición de manera directa y formal a los vecinos" de Os Rosales, para aportarles "tranquilidad y seguridad". "En Novo Sendeiro, tal y como transmitimos en la asamblea vecinal de Los Rosales, seguiremos trabajando para favorecer el diálogo, la participación y la construcción de consensos en torno a un proyecto estratégico para A Coruña, que compatibilice el desarrollo de la ciudad, la creación de vivienda y el respeto a las inquietudes legítimas de vecinos y colectivos del entorno, defiende.
El "espacio de diálogo", que está liderado por la oficina de arquitectura Zuloark e impulsado por el departamento de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrovacesa, señala que se pone a disposición de todas las partes "para acercar posiciones", y señala que tiene abierta una oficina de participación permanente en avenida de Labañou, 6. Se puede concertar un encuentro escribiendo a info@novosendeiro.gal y encontrar información en su web, novosendeiro.com. Los promotores han llevado a la Justicia al Concello por el veto a construir.
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