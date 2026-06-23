Una Torre de Hércules de madera de casi diez metros de alto: la "trabajada" hoguera de San Juan en el Barrio de las Flores de A Coruña ultima una hoguera de San Juan de 9,50 metros de altura

La mítica hoguera de San Juan del Barrio de las Flores de A Coruña es, este año, más "trabajada", con el diseño de la Torre de Hércules. La asociación de la zona escuchó las sugerencias de los vecinos, quienes se quejaron de que, en celebraciones anteriores, la fogata emitió demasiado calor. "Tuvimos quejas, entonces decidimos hacer algo más trabajado", refiere David Pujades, de la plataforma vecinal del Barrio das Flores.

"Nosotros, antiguamente lo que hacíamos era simplemente amontonar la madera. Por la implicación de la gente, al final se juntaba mucha leña. Lo que hemos hecho este año fue algo que diera menos calor a la plaza", explica Pujades.

Después de tres días cogiendo y amontonando madera y una jornada de intenso trabajo, Pujades calcula que la hoguera, que medirá 9,50 metros de altura, estará rematada sobre las 17.00 horas de esta tarde, lista para quemarla a las 00.00 horas, como marca la tradición.

La asociación vecinal seguirá "las indicaciones de los bomberos", y llama a la precaución de los asistentes.