El BNG reclama que Xunta y Concello de A Coruña rehabiliten un edificio del colegio Pardo Bazán
Denuncia los importantes desperfectos del inmueble y la suspensión de actividades extraescolares programadas en el mismo
El deterioro del conocido como edificio azul del colegio público Emilia Pardo Bazán, cedido a la Asociación de Nais e Pais del centro, "pode pór en perigo a integridade física da comunidade escolar", según el BNG cuya concejala y diputada autonómica Mercedes Queixas defenderá en el Parlamento gallego que Xunta y Concello de A Coruña colaboren en la rehabilitación del inmueble.
La proposición no de ley presentada por Queixas plantea que se rehabilite de forma integral el edificio azul “para lle ofrecer un servizo digno” a la comunidade educativa del colegio Pardo Bazán, ya que destaca que tiene grietas en la fachada que causaron desprendimientos en el patio escolar, padece humedades, se produjo la caída de un canalón y problemas en el sistema eléctrico.
Queixas destaca que un informe municipal impide el uso del edificio debido a su estado, por lo que no pueden desarrollarse en el mismo las actividades extraescolares programadas para el curso y las vacaciones y que una parte de ellas se realicen en el colegio y otras se suspendan.
Movilizaciones
La parlamentaria considera "sorprendente" que ante esta situación "nin desde o Goberno local nin desde a Xunta se estean a implicar na procura de solucións para adecuar este edificio ás necesidades que está a demandar a comunidade educativa". Para Queixas el Gobierno gallego "ten abandonado os centros de ensino da Coruña" y recuerda las movilizaciones realizadas por las comunidades escolares de los colegios públicos este curso debido a sus carencias.
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