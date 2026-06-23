El dispositivo de seguridad de San Juan utilizará cámaras y drones en A Coruña
Más de 1.000 personas trabajan en esta 'noite meiga' en los servicios de coordinación
El Centro de Mando Móvil situado entre las playas de Riazor y Orzán comenzará a trabajar a las 19.00 horas de este martes y dará servicio hasta las 8.00 de la mañana del día siguiente con un equipo de unos 15 profesionales de distintos servicios trabajando de forma permanente en este punto de coordinación.
Desde allí se controlarán los accesos a las tres playas de la bahía coruñesa, Riazor, Orzán y Matadero a través de 13 cámaras de vigilancia distribuida a lo largo del litoral. También contarán con dos drones de la Policía Local equipados con visión térmica para detectar posibles incidencias, especialmente en el agua.
Además, este año el ayuntamiento incorpora un sistema de análisis apoyado en la Inteligencia Artifical, que permitirá procesar en tiempo real las imágenes captadas para detectar incidencias, localizar personas perdidas o identificar posibles infracciones. También permitirá facilitar la identificación de vehículos y localizar objetos extraviados, ampliando las capacidades de respuesta del operativo.
Cuatro puntos violeta
Como complemento al dispositivo, esta noche habrá tres puntos violeta móviles y uno fijo para atender a aquellas mujeres que lo necesiten. También se repartirán 2.000 "pulseras centinela" que detectan sustancias asociadas a la sumisión química y funcionan con una muestra de bebida. Estarán operativos entre las 21.00 horas y las 5.00 horas.
Cerca de un millar de personas
En total, cerca de 1.000 personas trabajarán en este dispositivo especial que abarca seguridad, emergencias, limpieza y servicios municipales. A ello se sumará un dispositivo especial de transporte público con nueve líneas lanzadera desde la plaza de Pontevedra.
La alcaldesa, Inés Rey, puso esta mañana en valor el trabajo de todos los colectivos y explicó que estarán “á altura da complexidade dun evento multitudinario", destacando la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad.
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