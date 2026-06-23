Ninguna empresa se presenta al concurso para gestionar la planta de basuras de A Coruña

El concurso que el Concello de A Coruña convocó para gestionar la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que lleva desde 2020 en precario y sin contrato, no ha recibido ofertas, puesto que ninguna de las empresas interesadas consideró atractivas las condiciones económicas. Como ya publicó este diario, había al menos tres gigantes empresariales interesados en el contrato: Urbaser, que participa en la actual concesionaria de la planta, Valoriza y FCC. Las tres presentaron alegaciones, y, a raíz de ellas, el Ayuntamiento, que ya había sido advertido por un organismo dependiente de Hacienda de que las condiciones originales no eran remuneradoras, subió un 24,5% lo que preveía gastar en el contrato.

El valor conjunto ascendió hasta los más de 642 millones de euros para los próximos 25 años, pero, aún así, las empresas consideran que no dan los números, según explican fuentes conocedoras del proceso. El Gobierno local confirma que no ha recibido ofertas, pero señala que abrirá "un nuevo plazo de presentación de ofertas durante el mes de julio", para dar una nueva oportunidad para resolver el concurso sin tener que declararlo desierto y volver a empezar el proceso de cero.

Fuentes del Gobierno local señalan que se realizarán "pequeños ajustes" en las condiciones del contrato, para "incrementar la seguridad económica de los licitadores" y fomentar la participación. La filosofía del Ayuntamiento, defienden, es la de "ajustar al máximo el precio a pagar a las empresas" que puedan optar. El Ejecutivo municipal también afirma que convocará "en los próximos días" la comisión municipal especial sobre la planta de tratamiento, con presencia de la oposición, para comunicarle los pasos que dará en este servicio, "como ya viene haciendo con cierta periodicidad".

Reservas del órgano de evaluación

Hasta el momento Nostián solo ha tenido una concesionaria desde su creación, Albada, y su contrato acabó en 2019. El Ayuntamiento llegó a intervenir temporalmente la planta, pero durante la mayor parte del tiempo la empresa ha seguido gestionándola en prórroga forzosa, mientras los trámites para iniciar un nuevo concurso se alargaban. El anteproyecto se aprobó en diciembre de 2022, y, aunque en septiembre del año siguiente el Ayuntamiento, afirmó que desbloquearía la concesión en cien días, continuaron los retrasos y el concurso, que incluye la remodelación de la planta, no empezó hasta este año. Mientras, se acumularon las protestas de los trabajadores, que reclaman un nuevo contrato y mejoras laborales y denuncian el "estado lamentable" de las instalaciones, a la espera de una modernización.

Y el primer borrador económico del Ayuntamiento, según la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), no permitía a las concesionarias que se presentasen recuperar la inversión. Como adelantó este diario, el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió un informe que ponía en duda las previsiones municipales, que partían de que los municipios del área seguirán siendo clientes de Nostián. La oficina reclamó al Ayuntamiento una "justificación administrativa o jurídica" que acredite el compromiso del Consorcio As Mariñas (formado por Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada) de continuar enviando sus residuos a planta. Esto no se presentó, aunque el Gobierno local afirmó a este diario que "el compromiso está confirmado desde que el Consorcio aprobó seguir en Nostián". Pero incluso si se quedan, la ONE afirmó que el contrato no era "viable financieramente" para las empresas. El concesionario, resumía la ONE, no llegaría a "recuperar la inversión realizada".

Nuevas cuentas

El Concello rehusó reformular el concurso en base al documento de la ONE, no vinculante. Durante la tramitación del informe, defendió que los cálculos del organismo no se ajustaban a la normativa, y el BNG aceptó su versión. Las modificaciones vinieron después de que las empresas interesadas en el contrato de Nostián presentasen alegaciones: un informe municipal admitió entonces que la ONE había concluido que las previsiones municipales no permitirían "una recuperación íntegra de la inversión" para la empresa que accediese el contrato. El Ayuntamiento defendió como "adecuado" introducir un nuevo cálculo para "reforzar su resiliencia y robustez" si cae la demanda.

El Ayuntamiento estimó parcialmente algunos de los argumentos de las compañías, y subió el coste de gestión de rechazo, es decir, del material que se envía a vertedero, de 72 a 94 euros. También ajustó el canon que se pagaría por tonelada a partir del tercer año de funcionamiento de la planta, de 104,5 a 112,6 euros, y estableció nuevos precios variables, dependiendo del volumen de residuos que tenga que procesar la planta. Estas medidas incrementaron de manera muy importante el gasto previsto por las arcas municipales. Siempre en base a un plazo de 25 años, pasó de estimar un coste de algo menos de 273 millones de euros a más de 338,5, casi una cuarta parte más. La cifra final, sin embargo, podría reducirse dependiendo del volumen que reciba la planta.