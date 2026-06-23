El Grupo Pelícano deja el Playa Club, que vuelve a manos del Deportivo

El Grupo Pelícano dejará de gestionar la discoteca Playa Club, en los bajos de Riazor, que volverá a manos del Real Club Deportivo. La actual concesión que tenía el Grupo Pelícano desde 2019 concluye el 30 de junio y no se renovará. Así, a partir de julio, el club blanquiazul volverá a gestionar este espacio, que intentó renovarse en los últimos años para ofrecer una alternativa al ocio nocturno.

Está por definir ahora el nuevo uso que le dará el Dépor al espacio, que podría seguir siendo una discoteca o adaptarse a un nuevo modelo de hostelería.

El Playa Club tuvo sus orígenes a finales de los años 40 del siglo pasado, siendo una de las primeras discotecas de la ciudad. Ya en los 90 era reconocida como un templo de la música y en los 2000 ya se convirtió en un lugar de peregrinación de muchas generaciones que pasaron sus noches a los pies del Atlántico.

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Ese espacio -y también el resto de arcados- pertenece desde 1999 al Real Club Deportivo mediante una concesión municipal que concluirá el 31 de agosto de 2042. A pesar de los intentos de los últimos años de dar una nueva imagen al Playa Club, a través del Grupo Pelícano e incluso con una alianza con la discoteca Mondo de Vigo, no ha conseguido una regularidad en el ocio nocturno. El espacio vuelve ahora a manos del Dépor.