¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio de este martes 23 de junio

Concierto de Ravagers

23.00 horas | La banda norteamericana liderada por Alex Hagen ofrece una actuación dentro de su gira europea en la que interpretará temas de su repertorio, que combina el punk y el hard rock. Entradas a 19 euros en taquilla.

Mardi Gras

Xoel López y Caamaño & Ameixeiras

22.00 horas | El ciclo Noites do Porto ofrece estas dos actuaciones, que serán precedidas una hora antes por una sesión de DJ y en la que también se podrán degustar sardinas.

Muelle de la Batería

Antonio Mingote. La inteligencia del trazo

Exposición retrospectiva antológica que reúne 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista, uno de los grandes cronistas visuales de la España del siglo XX.

Afundación

‘Doubts’, de Paolo Roversi

La muestra incluye obras icónicas del artista y otras inéditas que permiten conocer su carrera durante cuatro décadas y celebran su impronta en la fotografía de moda.

Muelle de la Batería

Obradoiro de herbas de San Xoán

17.30 horas | Las familias interesadas en aprender a hacer los populares ramos de la noche más mágica del año pueden participar en esta actividad, que tiene un precio de cuatro euros.

Libraría Galgo Azul