¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio de este martes 23 de junio
Además de la propias hogueras de San Juan, la ciudad reúne muchos más eventos en la 'noite meiga'
Concierto de Ravagers
23.00 horas | La banda norteamericana liderada por Alex Hagen ofrece una actuación dentro de su gira europea en la que interpretará temas de su repertorio, que combina el punk y el hard rock. Entradas a 19 euros en taquilla.
Mardi Gras
Xoel López y Caamaño & Ameixeiras
22.00 horas | El ciclo Noites do Porto ofrece estas dos actuaciones, que serán precedidas una hora antes por una sesión de DJ y en la que también se podrán degustar sardinas.
Muelle de la Batería
Antonio Mingote. La inteligencia del trazo
Exposición retrospectiva antológica que reúne 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista, uno de los grandes cronistas visuales de la España del siglo XX.
Afundación
‘Doubts’, de Paolo Roversi
La muestra incluye obras icónicas del artista y otras inéditas que permiten conocer su carrera durante cuatro décadas y celebran su impronta en la fotografía de moda.
Muelle de la Batería
Obradoiro de herbas de San Xoán
17.30 horas | Las familias interesadas en aprender a hacer los populares ramos de la noche más mágica del año pueden participar en esta actividad, que tiene un precio de cuatro euros.
Libraría Galgo Azul
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