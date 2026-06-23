Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo paseo de la ría ultima su aperturaPropuesta de sanción para RiazorTodo listo en los bares para San JuanAbundancia de sardinas517 hogueras solicitadasXuxán estrena busLa panadería rural que conquista A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio de este martes 23 de junio

Además de la propias hogueras de San Juan, la ciudad reúne muchos más eventos en la 'noite meiga'

Xoel López y Caamaño&amp;Ameixeiras

Xoel López y Caamaño&Ameixeiras / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Concierto de Ravagers

23.00 horas | La banda norteamericana liderada por Alex Hagen ofrece una actuación dentro de su gira europea en la que interpretará temas de su repertorio, que combina el punk y el hard rock. Entradas a 19 euros en taquilla.

Mardi Gras

Xoel López y Caamaño & Ameixeiras

22.00 horas | El ciclo Noites do Porto ofrece estas dos actuaciones, que serán precedidas una hora antes por una sesión de DJ y en la que también se podrán degustar sardinas.

Muelle de la Batería

Antonio Mingote. La inteligencia del trazo

Exposición retrospectiva antológica que reúne 135 obras del dibujante, ilustrador y humorista, uno de los grandes cronistas visuales de la España del siglo XX.

Afundación

‘Doubts’, de Paolo Roversi

La muestra incluye obras icónicas del artista y otras inéditas que permiten conocer su carrera durante cuatro décadas y celebran su impronta en la fotografía de moda.

Muelle de la Batería

Obradoiro de herbas de San Xoán

17.30 horas | Las familias interesadas en aprender a hacer los populares ramos de la noche más mágica del año pueden participar en esta actividad, que tiene un precio de cuatro euros.

Noticias relacionadas y más

Libraría Galgo Azul

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
  2. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  3. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  4. El Concello de A Coruña espera cobrar 600.000 euros de deudas de la farmacia de Durmideiras y 785.000 de canon del aparcamiento de Monte Alto
  5. El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
  6. Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
  7. El Xokas y Zazza el Italiano graban juntos en un barrio de A Coruña y causan revuelo entre los vecinos
  8. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano

La AEMET avisa del tiempo que hará este San Juan en A Coruña

La AEMET avisa del tiempo que hará este San Juan en A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio de este martes 23 de junio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio de este martes 23 de junio

Ninguna empresa se presenta al concurso para gestionar la planta de basuras de A Coruña

Ninguna empresa se presenta al concurso para gestionar la planta de basuras de A Coruña

Doce alumnos del IES Menéndez Pidal de A Coruña regresan de sus prácticas Erasmus+ en Turquía, Alemania e Italia

El CSIC y la Orquesta Sinfónica de Galicia fusionan ciencia y música en 'Eclipse Total' en A Coruña

Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña

Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña

Enfrentamientos de los taxistas con los conductores de VTC en A Coruña: "Los que llevan tiempo te dicen que llames a la policía porque saben que no los van a sancionar"

La batalla por el mejor sitio en San Juan en A Coruña: grupos de jóvenes duermen en los arenales desde las 6 de la mañana

La batalla por el mejor sitio en San Juan en A Coruña: grupos de jóvenes duermen en los arenales desde las 6 de la mañana
Tracking Pixel Contents