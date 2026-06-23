El intercambio de cromos, en auge por el Mundial, llega a Marineda City.

El Mundial de Fútbol ha recuperado el regreso de aficiones como el intercambio de cromos que también llega ahora a Marineda City. El centro comercial habilita un espacio en la Fan Zone para que aficionados de todas las edades puedan intercambiar sus cromos y sirva como punto de encuentro de coleccionistas y seguidores del fútbol.

La actividad se desarrollará hasta el 18 de julio en la Fan Kids Zone, situada en la plaza Emilia Pardo Bazán de la planta baja. Las sesiones tendrán lugar los viernes, de 18.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

El intercambio de cromos se suma a las diferentes propuestas de ocio y entretenimiento para todas las edades, con zonas de juego libre y retos inspirados en el fútbol que trasladan el ambiente del campeonato internacional al centro comercial.

Actividades de ocio en Marineda City por el Mundial. / LOC

Entre las actividades disponibles destacan el Torneo Panna, una competición uno contra uno con premio para el ganador de cada jornada; los desafíos ‘Satal y gana’ y ‘Tira penalti’, con premios directos para los participantes; además de espacios de Subsoccer, futbolines y una Jaula Street Football de acceso libre.

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La Fan Kids Zone, que busca convertirse en un punto de encuentro para familias, incluye además sesiones de pintacaras para los más pequeños.