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La Lonja de A Coruña subastó esta mañana 130 toneladas de sardina para la fiesta de San Juan

Fueron descargadas por treinta barcos y se vendieron a precios entre 1,5 y 5,6 euros el kilo

Sardinas en la Lonja de A Coruña.

Sardinas en la Lonja de A Coruña.

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las descargas de última hora en el puerto de A Coruña para la celebración de la multitudinaria fiesta de San Juan sumaron esta madrugada 130 toneladas de sardina, según información facilitada por la Lonja, que detalló que fueron desembarcadas por treinta barcos, uno más que el último día actividad de la semana pasada, en el que se descargaron 92 toneladas.

Los ejemplares fueron subastados a precios entre los 1,5 y los 5,6 euros el kilo, más elevados que el pasado viernes, cuando se quedaron entre los 1,27 y 2,5 euros por kilo. Aunque la sardina todavía no ha alcanzado su tamaño óptimo en esta época del año, que se sitúa en el mes de julio, los profesionales del sector aseguran que la de este año está en perfectas condiciones para su degustación.

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