Sonia Corral, gañadora do concurso de microrrelatos da Real Academia Galega: "A literatura actuou como a mellor das menciñas"
A RAG e PuntoGal celebraron este 22 de xuño a entrega de premios da novena edición, con Iria Iglesias levando o galardón xuvenil e Smahan Essaidi o infantil
"Os relatos presentados amosan que en Galicia temos un enorme potencial de talento literario en todas as idades", declarou o académico e presidente de PuntoGal, Manuel González, quen xunto a María López-Sández, membro da executiva da Real Academia Galega, foron os encargados de presidir a entrega dos premios do IX Concurso de microrrelatos que celebraron na mañá do 22 de xuño a RAG e PuntoGal. Nesta edición presentáronse en total 850 textos de non máis de 200 palabras entre as modalidades de adultos, xuvenil e infantil. Na modalidade dos adultos, o xurado tivo a responsabilidade de avaliar 425 historias. O microrrelato gañador desta categoría foi Trapos Sucios, unha historia de Sonia Corral que entronca co xénero negro e introduce unha crítica social a partir dunha simple descrición. Corral comezou a escribir cando foi diagnosticada dunha enfermidade que lle condicionou a vida, e leva acumulados xa varios galardóns. "A literatura desempeñou un papel crucial, actuando como a mellor das menciñas", confesou.
O gañador do segundo premio na modalidade de adultos, o profesor de secundaria Marcos Taracido co seu texto O corvo, aproveitou a súa intervención para defender o futuro do galego e comparou o galego cun "corvo na gaiola". O terceiro premio recibiuno Mans de sal, unha historia da memoria e resistencia das mariscadoras escrita por Lara Costas. Ademais, o xurado tamén escolleu como finalistas aos contos Corpo que se afunde no mar de Axel Cuíñas e A sentenza de Manuel González Seoane (que en 2024 acadou o terceiro posto).
Os 425 textos restantes pertencen ás categorías xuvenil e infantil. Na categoría xuvenil, o primeiro premio recolleuno a alumna do instituto Antonio Fraguas, Iria Iglesias con Ensaios para desaparecer. "Eu escribín sobre unha das dores que custa demasiado miralas de fronte: a de converterse nun descoñecido para quen máis amas", explica a estudante. O eco das mareas é unha historia sobre o mar do alumno do centro Arquitecto Palacios, Juan Domínguez, que recibiu o segundo premio xuvenil no concurso. Uxía Nogueira é a estudante do instituto de Meaño que conseguiu o terceiro posto con Unha fenda de luz, un relato contra o acoso escolar. O xurado tamén destacou O reloxo de Raquel Pérez e A nena da estación de Sabela Rodríguez.
Na modalidade infantil, o primeiro premio conseguiuno Smahan Essaidi con Bo proveito! sobre "falar en galego cando as túas raíces están noutro país". Os segundo e terceiro premio gañárono Carla Merino do colexio Xesús Golmar con O espello e Laura González de Las Acacias con Cando o vento borboriñe respectivamente. Tamén foron destacados polo xurado Cando a escola volva a abrir de Irene Suárez e A sombra da noite de Alba González.
O presidente, de Puntogal, Manuel González e a membro da executiva da Real Academia Galega María López-Sández, foron parte do xurado da categoría de adultos, e tamén estiveron acompañados da académica e xurado das categorías xuvenil e infantil María Dolores Sánchez Palomino e da editora da revista Luzes, Ana Cermeño. "O microrrelato, un xénero especialmente posmoderno, malia a súa brevidade non é un xénero menor", afirmou López-Sández.
- De la Sagrada Familia de A Coruña a un departamento nuevo en Zara USA: 'En la facultad trabajaba 15 horas al día y luego tenía que conseguir becas de las que no podía prescindir
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Cerca de 150 mayores toman el paseo marítimo de A Coruña para reivindicar respeto: 'No nos dejamos pisar por nadie
- El Ayuntamiento de A Coruña da luz verde a que la farmacia de Durmideiras tenga nuevo inquilino si se liquida la deuda de 600.000 euros
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad