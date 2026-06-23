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Sonia Corral, gañadora do concurso de microrrelatos da Real Academia Galega: "A literatura actuou como a mellor das menciñas"

A RAG e PuntoGal celebraron este 22 de xuño a entrega de premios da novena edición, con Iria Iglesias levando o galardón xuvenil e Smahan Essaidi o infantil

Sonia Corral, gañadora do primeiro premio da categoría de adultos do IX Concurso de microrrelatos, no medio, posando co xurado.

Sonia Corral, gañadora do primeiro premio da categoría de adultos do IX Concurso de microrrelatos, no medio, posando co xurado. / LOC

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Damián S. Capelán

A Coruña

"Os relatos presentados amosan que en Galicia temos un enorme potencial de talento literario en todas as idades", declarou o académico e presidente de PuntoGal, Manuel González, quen xunto a María López-Sández, membro da executiva da Real Academia Galega, foron os encargados de presidir a entrega dos premios do IX Concurso de microrrelatos que celebraron na mañá do 22 de xuño a RAG e PuntoGal. Nesta edición presentáronse en total 850 textos de non máis de 200 palabras entre as modalidades de adultos, xuvenil e infantil. Na modalidade dos adultos, o xurado tivo a responsabilidade de avaliar 425 historias. O microrrelato gañador desta categoría foi Trapos Sucios, unha historia de Sonia Corral que entronca co xénero negro e introduce unha crítica social a partir dunha simple descrición. Corral comezou a escribir cando foi diagnosticada dunha enfermidade que lle condicionou a vida, e leva acumulados xa varios galardóns. "A literatura desempeñou un papel crucial, actuando como a mellor das menciñas", confesou.

O gañador do segundo premio na modalidade de adultos, o profesor de secundaria Marcos Taracido co seu texto O corvo, aproveitou a súa intervención para defender o futuro do galego e comparou o galego cun "corvo na gaiola". O terceiro premio recibiuno Mans de sal, unha historia da memoria e resistencia das mariscadoras escrita por Lara Costas. Ademais, o xurado tamén escolleu como finalistas aos contos Corpo que se afunde no mar de Axel Cuíñas e A sentenza de Manuel González Seoane (que en 2024 acadou o terceiro posto).

Os 425 textos restantes pertencen ás categorías xuvenil e infantil. Na categoría xuvenil, o primeiro premio recolleuno a alumna do instituto Antonio Fraguas, Iria Iglesias con Ensaios para desaparecer. "Eu escribín sobre unha das dores que custa demasiado miralas de fronte: a de converterse nun descoñecido para quen máis amas", explica a estudante. O eco das mareas é unha historia sobre o mar do alumno do centro Arquitecto Palacios, Juan Domínguez, que recibiu o segundo premio xuvenil no concurso. Uxía Nogueira é a estudante do instituto de Meaño que conseguiu o terceiro posto con Unha fenda de luz, un relato contra o acoso escolar. O xurado tamén destacou O reloxo de Raquel Pérez e A nena da estación de Sabela Rodríguez.

Na modalidade infantil, o primeiro premio conseguiuno Smahan Essaidi con Bo proveito! sobre "falar en galego cando as túas raíces están noutro país". Os segundo e terceiro premio gañárono Carla Merino do colexio Xesús Golmar con O espello e Laura González de Las Acacias con Cando o vento borboriñe respectivamente. Tamén foron destacados polo xurado Cando a escola volva a abrir de Irene Suárez e A sombra da noite de Alba González.

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O presidente, de Puntogal, Manuel González e a membro da executiva da Real Academia Galega María López-Sández, foron parte do xurado da categoría de adultos, e tamén estiveron acompañados da académica e xurado das categorías xuvenil e infantil María Dolores Sánchez Palomino e da editora da revista Luzes, Ana Cermeño. "O microrrelato, un xénero especialmente posmoderno, malia a súa brevidade non é un xénero menor", afirmou López-Sández.

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Sonia Corral, gañadora do concurso de microrrelatos da Real Academia Galega: "A literatura actuou como a mellor das menciñas"

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