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El PP de A Coruña denuncia que en el mercado de la plaza de Lugo se superan los 30 grados

Exige al Concello que solucione los "graves problemas de climatización" que a su juicio padece la instalación municipal

Carmen No, concejala PP Coruña, muestra la temperatura en el interior del mercado de la plaza de Lugo.

Carmen No, concejala PP Coruña, muestra la temperatura en el interior del mercado de la plaza de Lugo. / LCO

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José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las temperaturas "de más de treinta grados" que se alcanzan en el interior del mercado municipal Eusebio da Guarda, situado en la plaza de Lugo, hacen que el Partido Popular reclame al Concello que resuelva de forma urgente los "graves problemas de climatización" que asegura que padece esa instalación.

La concejala popular Carmen No comprobó personalmente las temperaturas que soportan clientes y vendedores del mercado. De estos últimos dice que "se quejan del calor insoportable", que no pueden trabajar en condiciones adecuadas, peligran sus productos y pierden clientes.

Los populares afirman que el Concello informó a los placeros de que el sistema de climatización no funciona y de que no es posible repararlo, por lo que recuerdan que han denunciado en varias ocasiones la falta de mantenimiento de los mercados municipales. En el último pleno municipal defendieron una moción en la que expusieron la existencia de filtraciones, averías en ascensores y montacargas, problemas de climatización, deterioro de instalaciones y falta de mantenimiento preventivo en estos recintos.

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Infraestructura esencial

Para el PP, los mercados municipales son "una infraestructura esencial para la vida de los barrios, el apoyo al comercio de proximidad, la promoción del producto local y la dinamización económica y social de la ciudad", por lo que considera que su mantenimiento adecuado "no puede depender únicamente del esfuerzo y compromiso diario de placeros y placeras", sino de "una implicación directa, constante y planificada por parte del Ayuntamiento".

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