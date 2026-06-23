El PP denuncia el "nuevo ridículo" y el BNG la "falta de previsión" del Concello de A Coruña por la necesidad de cambiar la licitación de la planta de residuos

La decisión del Gobierno local de A Coruña de modificar la licitación de la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián por no haber recibido ofertas suscita las críticas de la oposición municipal. El PP califica esta iniciativa, adelantada por LA OPINIÓN, como un "nuevo ridículo" del Ejecutivo municipal, mientras que el BNG le acusa de "falta de previsión" a la hora de diseñar el concurso.

Los populares anunciaron este martes que realizarán una pregunta oral en el próximo pleno municipal para pedir explicaciones por la ausencia de propuestas empresariales "a pesar de los grandes anuncios del Gobierno municipal y de que todo estaba perfecto". Recuerdan que el Ministerio de Hacienda había advertido al Concello sobre la inviabilidad económica del contrato y que ellos mismos incidieron en ese aspecto y en que "incumplía la normativa de reciclaje".

Chapuza

"Ahora se comprueba que quienes advertimos teníamos la razón al no presentarse ninguna empresa", destaca el PP, que reprocha a la alcaldesa, Inés Rey, que "ha tenido 7 años para preparar estos pliegos y no ha sido capaz de hacerlo bien. Una chapuza tras otra. Un fracaso tras otro".

La formación que lidera Miguel Lorenzo destaca que Nostián opera sin contrato desde finales de 2019, por lo que considera que Rey es "incapaz de gestionar ni lo grande", en referencia al Mundial de Fútbol y los grandes contratos de servicios, "ni lo del día a día", en alusión a las deficiencias que el PP aprecia en el mantenimiento de instalaciones y la inseguridad ciudadana.

Comisión de seguimiento

El BNG también reclamará explicaciones al Gobierno local, aunque en su caso en la comisión especial creada para realizar el seguimiento de la licitación de la planta de residuos, cuya convocatoria exige "á maior brevidade". El Ejecutivo municipal ha anunciado que la convocará "en los próximos días".

El viceportavoz del grupo nacionalista, Francisco Jorquera, pone de relieve que la licitación se efectuó con un sobrecoste del 24,5% sobre la inicialmente prevista tras atender parte de las alegaciones presentadas por las empresas y que el Gobierno local justificó ese incremento con el argumento de que se aportaba más seguridad jurídica “tras consulta ao mercado”.

Incremento de coste

Jorquera interpreta que al explicarse ahora el cambio de la licitación con las mismas razones, se producirá "un novo incremento do custo", por lo que denuncia la "falta de previsión" del Gobierno local y destaca que el concurso comenzó a gestarse durante el mandato de Marea Atlántica y que, tras el fin de la concesión en 2019, "seguimos nesta situación", a pesar de las "múltiples deficiencias que ten a planta, necesitada de fortes investimentos, e as condicións precarias nas que se está a prestar o servizo".