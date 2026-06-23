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Los rituales de San Juan que más se repiten en A Coruña para atraer la buena suerte esta noche

La noche más mágica del año combina leyendas y tradiciones con el fuego de las hogueras, el mar y la recolección de plantas con propiedades mágicas

Rituales para atraer la suerte en la noche de San Juan

Rituales para atraer la suerte en la noche de San Juan / LOC

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Leyendas, rituales y tradiciones se dan cita cada verano en la noche más mágica del año a la luz del fuego de las hogueras de San Juan. Los preparativos para la ‘noite meiga’, comienzan ya horas antes con la recolección de plantas y flores: hierbas de San Juan, pétalos de rosas, helechos, hierbaluisa, malvas, saúco… Todas deben introducirse en un recipiente con agua para dejarlas al aire libre y que absorban las propiedades mágicas de la noche de San Juan.

Hierbas de San Juan.

Hierbas de San Juan. / 13fotos

La tradición indica que, al lavarse la cara con el agua de San Juan a la mañana siguientea, se garantiza la purificación de la piel, la protección de enfermedades, además de contra meigallos, envidias y mal de ojo.

Saltar la hoguera

Las hogueras y el mar simbolizan el espíritu mágico de San Juan en una noche en la que cientos de personas se reúnen en torno al fuego para celebrar diversos rituales con el fin de atraer salud, dinero y amor. El ritual más popular es saltar la hoguera, lo que ofrece protección a quien tenga el valor de sobrepasar las llamas. En A Coruña, hay que saltarla siete veces y pedir un deseo con cada salto.

San Juan: A Coruña vive su 'noite meiga'

San Juan: A Coruña vive su 'noite meiga'

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Fuegos de San Juan / Casteleiro / Roller Agencia

La leyenda cuenta también que, si en el momento de saltar el fuego se lanza una trenza hecha con flores a la persona amada y esta la recoge antes de que caiga al suelo, habrá felicidad y buena suerte para la pareja.

Mar y fuego

El agua, símbolo de pureza y fertilidad también juega un papel importante: se cree que bañarse en el mar la noche de San Juan garantiza la salud para todo el año. El ritual indica que hay que introducirse en el agua de espaldas, mirando a la luna, y sumergirse 12 veces seguidas. Si se saltan nueve olas de espaldas aumenta la fertilidad, mientras que si son siete, podemos eliminar las energías negativas.

Origen de las hogueras

El origen de las hogueras de San Juan se remonta a tiempos anteriores al cristianismo, en una época en la que el fuego se encendía coincidiendo con el solsticio de verano, a partir del cual los días se iban haciendo cada vez más cortos hasta llegar al próximo invierno.

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Esta antigua tradición fue asimilada dentro del calendario cristiano y la costumbre de encender hogueras quedó unida a la celebración del nacimiento de San Juan Bautista, el 24 de junio.

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